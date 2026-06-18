पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बगावत की आहट से ऐसा प्रतीत होता है कि अब सिद्धांतों की राजनीति हाशिए पर जा रही है। नहीं तो क्या वजह है कि किसी दल की विचारधारा के साथ चलने वाले और उसके चुनाव चिह्न पर जीत हासिल करने वाले नेता या तो अपना अलग गुट बना रहे हैं या दूसरे किसी दल का दामन थाम रहे हैं।

तृणमूल कांग्रेस के बाद अब शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के कुछ सांसदों के अलग गुट बनाने और उसकी मान्यता के लिए प्रयास करने की अटकलों के बीच फिर यह सवाल उठा है कि अगर जनप्रतिनिधि सुविधा और अवसर की राजनीति करेंगे, तो उन मतदाताओं के विश्वास का क्या होगा, जिन्होंने उन पर भरोसा किया था।

यह निराशाजनक है कि कोई दल सत्ता के गणित में जब कमजोर हो जाता है, तो उसके नेता सुविधा की सियासत करने लगते हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए, जब आम आदमी पार्टी के कुछ सांसदों ने अलग गुट बनाकर सत्तारूढ़ दल में अपना विलय कर लिया था। स्पष्ट है कि सिद्धांतों की दुहाई देने वाले नेता कब अपना दल छोड़ देंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता।

शिवसेना में बगावत कोई पहली बार नहीं हुई है। करीब चार साल पहले एकनाथ शिंदे की अगुआई में कई विधायक उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे। राजनीति में सिद्धांतों की बुनियाद किस तरह कमजोर हो रही है, इसे महाराष्ट्र के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम से एक बार फिर समझा जा सकता है।

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में मौजूदा उथल-पुथल पार्टी को फिर मुश्किल में डाल सकती है। यही वजह है कि पार्टी ने अपने सांसदों को महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने का व्हिप जारी किया है, ताकि अनुपस्थित रहने वालों पर कार्रवाई की जा सके।

साथ ही पार्टी के कुछ सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर नियमों के अनुरूप फैसला करने का आग्रह किया है। ऐसा लगता है कि इस दल के समक्ष वर्ष 2022 जैसा संकट खड़ा हो गया है, मगर इससे भी बड़ा संकट लोकतंत्र के लिए है, जहां निर्वाचित प्रतिनिधि सत्ता की लालसा में सिद्धांतों का त्याग कर रहे हैं।