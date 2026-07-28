यह विचित्र बात है कि एक तरफ भारत अपनी तकनीक का लोहा मनवाने के लिए चांद पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है, मशीनीकरण और कृत्रिम मेधा पर भी खासा जोर दिया जा रहा है, दूसरी ओर गंदे नालों और सीवेज टैंक की सफाई आज भी बिना सुरक्षा उपकरणों के हाथ से कराई जा रही है, जो कई बार मौत का कारण बन जाती है। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर-150 में बीते शनिवार की रात को हुई, जब सीवेज टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से एक श्रमिक और एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई।

आखिर क्या कारण है कि तमाम दिशा-निर्देशों और नियम-कानून के बावजूद उन पर कड़ाई से अमल नहीं हो पा रहा है? क्या इसकी वजह यह है कि सफाई कार्य से जुड़े लोग समाज के निचले और कमजोर तबके के होते हैं, जिनकी शासन-प्रशासन तक सीधी पहुंच नहीं होती है! अगर ऐसा नहीं है, तो फिर इन श्रमिकों को बिना सुरक्षा उपायों के जोखिम भरे कार्य में कैसे झोंक दिया जाता है?

सरकार की ओर से बीते मार्च में संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 से देश में सीवर और सीवेज टैंक की सफाई के दौरान करीब 622 सफाई कर्मियों की मौत हो चुकी है। इनमें से 539 परिवारों को ही पूरा मुआवजा मिल पाया। ये वे आंकड़े हैं, जिन घटनाओं की शिकायत पुलिस में दर्ज की गई, मगर इससे कहीं अधिक मामले ऐसे होते हैं, जो कहीं दर्ज ही नहीं हो पाते हैं। ऐसे में न तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाती है और न ही पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मिल पाती है।

देश में हाथ से मैला ढोने पर प्रतिबंध और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर वर्ष 2013 में कानून बनाया गया था। इसके तहत किसी व्यक्ति को सीवर या सीवेज टैंक में बिना सुरक्षा मानकों के उतारना प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2023 में एक अहम फैसले में कहा था कि इस तरह के कार्य के दौरान होने वाली हर मौत के लिए सरकार जवाबदेह है। इसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो यह सीधे तौर पर शासन-प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही का नतीजा है।