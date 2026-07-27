हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में उदयपुर-पांगी सड़क मार्ग पर चट्टानों के गिरने से एक वाहन में सवार तेरह लोगों की मौत की घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पहाड़ों की पारिस्थितिकी एवं संवेदनशीलता पर गहरी समझ के बिना निर्माण और अन्य तरह की विकासात्मक गतिविधियों को रफ्तार देना उचित है।

क्या यह जरूरी नहीं है कि पर्यावरण के साथ संतुलन बना कर ही विकास कार्यों की योजनाएं तैयार की जानी चाहिए? कायदे से होना तो यही चाहिए कि पहाड़ों को खोदकर जो सड़कें बनाई जाती हैं, संबंधित विभाग उनकी नियमित निगरानी करें और संभावित जोखिमों को लेकर आम लोगों को पहले से सतर्क कर दिया जाए। मगर ऐसा अमूमन कम ही होता है, जिस कारण खासकर बरसात के दिनों में इस तरह के हादसे होते रहते हैं।

सवाल है कि इस हादसे में जिन लोगों की जान गई, उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? सरकारी दस्तावेज में भले ही इसे हर बार की तरह प्राकृतिक घटना के रूप में दर्ज किया जाएगा, लेकिन असल में यह पहाड़ों की प्रकृति से छेड़छाड़ का ही नतीजा है।

गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को यह हादसा उस वक्त हुआ, जब कुछ लोग एक वाहन में सवार होकर कुल्लू से किलाड़ जा रहे थे। खबरों के मुताबिक, जिस सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ, वह जगह-जगह भूस्खलन के दो दिन बाद खोला गया था। सवाल है कि क्या संबंधित विभाग के अधिकारियों ने संभावित जोखिम का आकलन किए बिना ही इस मार्ग पर यातायात की अनुमति दे दी थी? यह जानते हुए कि बरसात के दिनों में पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा बना रहता है, इसके बावजूद अगर सुरक्षा मानकों पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो इसे लापरवाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा।

पहाड़ों की प्रकृति को नजरअंदाज कर विकास कितना नुकसानदेह हो सकता है, यह अब कोई छिपी बात नहीं है। भू-वैज्ञानिकों के मुताबिक, अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण कार्यों और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पहाड़ों की अंदरूनी संरचना कमजोर हो रही है। ऐसे में जरूरी है कि विकास कार्यों में पर्यावरण के पहलू को केंद्र में रखा जाए, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र के साथ-साथ जान-माल की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके।