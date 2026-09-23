आम बोलचाल के दौरान कुछ लोग अक्सर किसी व्यक्ति के रंग-रूप आदि के संबंध में ऐसी टिप्पणियां करते हैं, जिन्हें कहने और सुनने के बाद सामान्य तौर पर सहजता बनी रहती है, लेकिन उसमें कुछ शब्द या उसके भाव ऐसे हो सकते हैं, जिनसे कोई एक व्यक्ति या उसकी तरह के कुछ लोग खुद को अपमानित या शर्मिंदा महसूस करें।

खासतौर पर समाज के नेतृत्व वर्ग से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आचरण, भाषा और अभिव्यक्ति के मामले में सार्वजनिक तौर पर ऐसा उदाहरण सामने रखे, जिसे लोग आदर्श मानें और उससे प्रेरणा लें।

मगर अफसोस की बात है कि कई बार कुछ नेता भाषण या बातचीत के दौरान बिना सोचे-समझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर बैठते हैं, जिनसे कोई व्यक्ति या समाज का एक वर्ग खुद को अपमानित महसूस करता है। सवाल है कि एक बड़े जनसमर्थन और लोगों के नेतृत्व का दावा करने वाले ऐसे लोगों को क्या सामान्य शिष्टाचार और भावनाओं का खयाल रखने के बुनियादी तकाजों का भी पता नहीं होता! बेलगाम तरीके से कुछ भी बोलते हुए क्या वे कभी अपने मुंह से निकले शब्दों के असर का अंदाजा लगा पाते हैं?

गौरतलब है कि भाजपा नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गत रविवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक महिला पार्षद के वजन बढ़ने को लेकर टिप्पणी कर दी, जिसकी आलोचना हुई। हालांकि इससे उपजे विवाद के तूल पकड़ने के बाद उन्होंने इस पर खेद जाहिर कर दिया, लेकिन सच यह है कि इस तरह किसी की शारीरिक बनावट या रंग-रूप आदि को लक्ष्य करके हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी कर देना एक आम चलन रहा है। जबकि इससे एक खास तरह के पूर्वाग्रह की मानसिकता बनती-पलती है, जो अपने असर में संवेदनहीनता और अमानवीयता को बढ़ावा देती है।

कई लोग ऐसे शब्द गाहे-बगाहे दोहराते हुए उसे महज एक मजाक मानते-बताते हैं, लेकिन संभव है कि उससे किसी व्यक्ति की भावनाओं को चोट पहुंचे, वह शर्मिंदा महसूस करे। समाज में प्रचलित ऐसी कई धारणाएं हैं, जो अपने मूल में किसी को अपमानित करती हैं या उसका मजाक बनाती हैं। ऐसे पूर्वाग्रहों या ऐसी मानसिकता से मुक्त होना इंसानियत के मूल्यों का तकाजा है।