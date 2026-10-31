देश भर में धार्मिक आयोजनों, उत्सवों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान भगदड़ की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। हर बार ऐसी घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, जांच के आदेश दिए जाते हैं और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के दावे किए जाते हैं। मगर सरकारी तंत्र की ओर से दिखाई जाने वाली यह सक्रियता और सतर्कता वक्त के साथ शिथिल पड़ जाती है।

पश्चिम बंगाल में कोलकाता के चोरबागान पूजा पंडाल में पिछले दिनों हुई भगदड़ की घटना के मामले में भी जांच के स्तर पर गंभीरता और संवेदनशीलता का अभाव नजर आ रहा है। पुलिस के एक आला अधिकारी ने जांच के प्रारंभिक निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि बारिश के कारण निकास द्वार पर महिलाओं की भीड़ जमा हो गई, जिस कारण भगदड़ मच गई। मगर सवाल है कि ऐसी स्थिति में भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? इसके लिए भीड़ को दोष देकर प्रशासन और आयोजक अपनी जवाबदेही से पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं!

इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि एक ओर सरकारी स्तर पर धार्मिक स्थलों और आयोजनों को पर्यटन से जोड़कर राजस्व के संसाधन सृजित करने पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता कहीं नजर नहीं आती है। आखिर भगदड़ की घटनाओं से सबक क्यों नहीं लिया जाता, ताकि व्यवस्था में खामियों को दूर कर भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके?

पुलिस ने चोरबागान मामले में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से दो लोगों पर आरोप है कि उन्होंने यह अफवाह फैलाकर अफरा-तफरी मचा दी कि पंडाल का एक हिस्सा गिर रहा है। जाहिर है, इस कोण से भी गहन जांच किए जाने की जरूरत है, लेकिन यह सवाल अपनी जगह कायम है कि आयोजन स्थल पर इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए माकूल प्रबंध क्यों नहीं किए गए थे? इस सबके लिए जब तक आयोजकों और प्रशासन के संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, तब तक हादसों पर अंकुश नहीं लग पाएगा। धार्मिक आयोजन तभी सफल माने जा सकते हैं, जब उनमें शामिल होने वाला हर व्यक्ति सकुशल अपने घर लौट सके।