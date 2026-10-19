एक हादसे की त्रासदी का सबक हर हाल में यह होना चाहिए कि अगली बार सभी स्तर पर इस तरह के इंतजाम किए जाएं, ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। मगर ऐसा लगता है कि आए दिन होने वाले हादसों और उसमें लोगों के मारे जाने की घटनाओं के बावजूद किसी को भी सावधानी बरतना या याद रखना जरूरी नहीं लगता। खासतौर पर धार्मिक आयोजनों में अक्सर ऐसी लापरवाही आम देखी जा रही है, जिसमें हादसों की आशंका के बावजूद थोड़ी भी एहतियात नहीं बरती जाती।

सवाल है कि इस तरह की लापरवाही के लिए क्या कभी किसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है या कुछ भी ऐसा किया जाता है, ताकि आगे ऐसी घटना न हो? कोलकाता के एक प्रमुख दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार को हुई भगदड़ में उन्नीस लोगों के मरने और कम से कम पच्चीस के घायल होने की खबर ने एक बार फिर यही साबित किया है कि कार्यक्रम के आयोजकों से लेकर पुलिस-प्रशासन या सरकार तक को कोई फिक्र नहीं है कि मामूली गलती भी कितने बड़े हादसे की वजह बन सकती है।

विडंबना यह है कि ऐसी हर घटना के बाद सरकार की ओर से हादसे के कारणों की जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, पीड़ितों या उनके परिजनों को राहत या मुआवजा आदि की घोषणा करने में तो तत्परता दिखाई जाती है, लेकिन ऐसी त्रासदी न हो, इसका पूर्व-इंतजाम करने को लेकर कोई गंभीरता या संवेदनशीलता नहीं दिखाई देती।

खबरों के मुताबिक, कोलकाता के चोरबागान पूजा पंडाल में काफी संख्या में लोग जमा थे और लोगों के आने-जाने का तांता लगा हुआ था, लेकिन इसी बीच लाउडस्पीकर से कोई घोषणा की गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में भारी अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई। इसके बाद लोगों के सामने केवल खुद को बचाने के लिए वहां से निकलने की कोशिश करने का विकल्प ही बचा था, जिसकी संभावना वहां की संकरी जगह और भीड़ की वजह से बेहद कम थी। जाहिर है, बचने की कोशिश में स्थिति और बिगड़ती गई, नतीजतन, उन्नीस लोगों की जान चली गई।

ऐसा लगता है कि धार्मिक आयोजनों या स्थलों पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के जमा होने की उम्मीद तो की जाती है, उसके लिए कई बार प्रचार अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन वहां की व्यवस्था के चाक-चौबंद होने को लेकर किसी भी स्तर पर ध्यान रखना अनिवार्य नहीं समझा जाता। देश के अलग-अलग हिस्सों से अक्सर किसी धार्मिक आयोजन या स्थल पर या फिर राजनीतिक रैलियों में सिर्फ लापरवाही और संवेदनहीनता की वजह से होने वाली भगदड़ में लोगों की जान जाने की खबरें आती रहती हैं।

हैरानी की बात है कि अमूमन हर ऐसे हादसे के कारणों के समान होने के बावजूद कहीं कोई एहतियात नहीं देखी जाती। कोलकाता में भी जिस जगह हादसा हुआ, वहां की जगह संकरी होने और इसके मुकाबले लोगों की भीड़ ज्यादा होने के बावजूद भीड़ प्रबंधन और हादसे की स्थिति में बचाव या राहत को लेकर कोई पूर्व-इंतजाम नहीं था।

इस तरह की घटनाओं में कई निर्दोष लोग जीवन गंवा देते हैं, लेकिन इसके लिए किसे जवाबदेह ठहराया जाता है, क्या कार्रवाई की जाती है, भविष्य में भीड़ जमा होने वाले आयोजनों को लेकर क्या निर्देश जारी होते हैं, उन पर कितना अमल हो पाता है, इस सबको लेकर सरकारों के भीतर कोई संवेदनशीलता नहीं दिखती। यह बेवजह नहीं है कि आए दिन ऐसे हादसों का सिलसिला बदस्तूर कायम है।