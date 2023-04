जनसत्ता संपादकीय: आखिरकार दिल्ली पुलिस चेती और कोर्ट में दिया कार्रवाई का भरोसा

बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों के संदर्भ में अब तक कार्रवाई न होने की स्थिति में महिला पहलवानों को आंदोलन तक का रास्ता अख्तियार करना पड़ा।

(File Photo : Indian Express)

पढें संपादकीय (Editorial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram