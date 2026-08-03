जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए लक्षित आतंकी हमले में दो प्रवासी मजदूरों की मौत ने एक बार फिर यही सवाल उठाया है कि आतंकवाद पर काबू पाने के लिए की जा रही तमाम कवायदों का क्या हासिल है और आज भी अक्सर यह बेलगाम क्यों दिखता है। गौरतलब है कि कुलगाम में आतंकियों ने शुक्रवार शाम दो प्रवासी मजदूरों की गोली मार कर हत्या कर दी। दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ से दक्षिण कश्मीर के केल्लम इलाके में ईंट-भट्ठे पर काम करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का जीवन चला रहे थे।

खबरों के मुताबिक, इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के ही एक छाया संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। जाहिर है, इस घटना के बाद फिर से सरकार सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाने की ओर नए कदम उठाने की बात करेगी और लोगों को यह भरोसा दिया जाएगा कि भविष्य में आतंकियों की हमला करने की हिम्मत नहीं होगी। मगर अफसोस की बात यह है कि घाटी में सिर्फ दस दिनों के भीतर लक्षित आतंकी हमले की यह दूसरी घटना है। हाल ही में अनंतनाग में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी।

इसमें कोई दोराय नहीं कि सीमा पार स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले आतंकवादी संगठनों के खिलाफ मोर्चा लेने के क्रम में सुरक्षा बलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और हर कुछ समय बाद रणनीति में भी बदलाव किया जाता रहता है। इसी वजह से आतंकी हमलों को पूरी तरह रोक पाने में फिलहाल भले ही कामयाबी न मिली हो, लेकिन ऐसी घटनाओं में थोड़ी कमी जरूर आई है।

इसके बावजूद यह सच है कि अक्सर आतंकी संगठनों की ओर से कुछ लोगों को चुन कर निशाना बनाया जाता है और इस तरह अपनी मौजूदगी का संकेत देने की कोशिश होती है। यह साफ है कि आज भी जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में आतंकी संगठनों के पांव जमे हुए हैं और वे कई बार सिर्फ इसलिए किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, ताकि उनका खौफ बना रहे। इसके समांतर यह भी गौर करने वाली बात है कि सुरक्षा बलों से लेकर पुलिस महकमे के व्यापक तंत्र की मौजूदगी के बावजूद आम लोगों के भीतर हर वक्त एक परोक्ष असुरक्षाबोध काम करता रहता है।

सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ समय के अंतराल पर आतंकवादी बिना किसी रोकटोक के आबादी के बीच घुसपैठ करते हैं और कभी अराजक तरीके से, तो कभी पहलगाम जैसे हमले को अंजाम देकर आसानी से भाग जाते हैं। त्रासद नतीजों का दंश आम लोगों को झेलना पड़ता है। यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान खुफिया विभाग, स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच तालमेल की वजह से आतंकियों के खिलाफ एक ठोस मोर्चा कायम किया गया है और आतंकवादियों के प्रत्यक्ष हमलों पर अंकुश लगा है।

कई बार स्थानीय आबादी के बीच से भी पुलिस को सहयोग मिल जाता है। इसके बावजूद यह तथ्य है कि घाटी आतंकी हमलों से सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा बलों की सख्ती की वजह से अब आतंकवादी संगठनों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और अब उन्होंने लक्षित हमलों को अपना मुख्य जरिया बनाया है। जाहिर है, सरकार और सुरक्षा बलों को अब इसी मुताबिक आतंकियों से निपटने के लिए नई रणनीति के साथ मोर्चा लेने की जरूरत है।

संपादकीय: छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई पर सवाल

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