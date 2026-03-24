किसी भी युद्ध में भले ही दो देश या पक्ष शामिल होते हैं, लेकिन संभव है कि उसके नतीजों का दायरा इतना बड़ा हो कि अन्य कई देशों के लोगों के सामने मुसीबतें खड़ी हो जाएं। मसलन, ईरान पर इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के बाद न केवल पश्चिम एशिया में, बल्कि समूची दुनिया में कई स्तर पर मुश्किलें बढ़ती देखी जा सकती हैं। यह छिपा नहीं है कि ऊर्जा या तेल और गैस के लिए बहुत सारे देश अपनी जरूरतों के ज्यादातर हिस्से के लिए मध्यपूर्व पर निर्भर हैं। मगर इस युद्ध की शुरुआत के बाद अब धीरे-धीरे स्थितियां बिगड़नी शुरू हो चुकी हैं।

हालांकि भारत सहित कई देश साफतौर पर किसी भी मसले का हल युद्ध के बजाय कूटनीति के जरिए निकालने के पक्ष में रहे हैं, लेकिन जंग में शामिल देश कई बार इस सबसे जरूरी तकाजे को समझने में देर कर देते हैं। दोतरफा व्यापक हमलों और उसमें जानमाल के भारी नुकसान के बीच ईरान ने जब से होर्मुज जलमार्ग को बाधित किया है, तब से दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की आपूर्ति भी सीमित या बहुत कम हो गई है। यह ऐसी मुश्किल है, जिससे सभी लोग प्रभावित होंगे।

समस्या यह है कि अगर संघर्ष लंबा खिंचा, तो आम लोगों के सामने बहुस्तरीय संकट खड़े होंगे और सरकार के सामने चुनौतियां गहराएंगी। आने वाले दिनों में युद्ध के स्वरूप के बिगड़ने और इसका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका के मद्देनजर ही प्रधानमंत्री ने सोमवार को लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के सामने ‘अप्रत्याशित चुनौतियां’ हैं। जाहिर है, अब जो हालात हैं, उसमें इनका सामना करना ही विकल्प है। ऐसे में सरकार को जहां रोजमर्रा की अनिवार्य जरूरतों की आपूर्ति को संतोषजनक स्तर पर बनाए रखने के लिए हर उपाय करना होगा, वहीं विपरीत स्थितियों में भी भरोसे को बनाए रखना होगा।

शायद इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि कोविड महामारी के दौरान भी आपूर्ति शृंखला का संकट पैदा हुआ था और देश ने एकजुटता से उसका मुकाबला किया। गौरतलब है कि होर्मुज जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप पड़ने की वजह से भारत में भी तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में व्यापक पैमाने पर बाधा पहुंची है और देश को कच्चे तेल एवं गैस की खरीद के लिए रूस तथा अन्य देशों के विकल्प की ओर देखना पड़ा है।

इतना तय है कि विनाशक हथियारों के हमले से होने वाले नुकसान के समांतर ही दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जिस स्तर पर ऊर्जा से लेकर खाद्यान्न संकट तक की स्थितियां खड़ी हो रही हैं, उसके असर दीर्घकालिक होंगे। युद्ध की शुरुआत के जो भी कारण बताए जाते हों, मगर उसका समाधान आखिरी तौर पर कूटनीतिक पहलकदमी, संवाद और समझौते के जरिए ही संभव होता है। मगर कई बार संवाद के जरिए समाधान तक पहुंचने में जितना वक्त लगाया जाता है, उसमें न जाने कितने ऐसे निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, जिनका युद्ध से कोई वास्ता नहीं होता और कितने संसाधनों का नाश हो चुका होता है।

इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने ईरान और इजराइल-अमेरिका की जंग में भी बातचीत तथा कूटनीति का रास्ता अख्तियार करने पर जोर दिया। भारत के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती देश में तेल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को सामान्य बनाने की है, ताकि महंगाई नियंत्रण में रहे और आम लोगों का जीवन बाधित न हो। किसी भी विपरीत हालात में आम लोगों की उम्मीद सरकार और उसके रुख पर टिकी होती है।