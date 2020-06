किसी भी आपदा की स्थिति में नियमित और अनिवार्य गतिविधियों का विकल्प खोजना मनुष्य समाज के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मार्च महीने में जब पूर्णबंदी की घोषणा हुई, तब से लगभग सभी सार्वजनिक गतिविधियां ठप्प हैं। इसमें नियमित स्कूल-कॉलेजों में पिछले करीब ढाई महीने से पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसे में विद्यार्थियों के भविष्य पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए फिलहाल इसका विकल्प यह निकाला गया है कि जहां तक संभव हो सके, शिक्षक आनलाइन कक्षाएं संचालित करें।

दरअसल, पूर्णबंदी से पहले इस तरह पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था न तो यहां के शिक्षकों के आम अभ्यास में रही है, न विद्यार्थियों के लिए यह कोई सामान्य बात है। स्कूलों के फिर से खुलने को लेकर लंबे समय तक चलने वाली अनिश्चितता की वजह से इस पद्धति की शुरुआत की गई। लेकिन बहुत कम दिनों के भीतर ही इस व्यवस्था को लेकर कई गहरे सवाल उठने लगे हैं।

खासतौर पर विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच अब तक सीधे संवाद के जरिए जिस तरह की शिक्षा-व्यवस्था प्रचलन में है, उसके विकल्प में आनलाइन माध्यम के परोक्ष असर को लेकर चिंताजनक आशंकाएं सामने आ रही हैं। मसलन, प्रख्यात वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन ने साफतौर पर आनलाइन कक्षाओं की अवधारणा से असहमति जाहिर करते हुए कहा है कि प्रत्यक्ष शारीरिक और परस्पर मानसिक जुड़ाव महत्त्वपूर्ण होता है और इसके अभाव में बच्चों के भीतर चंचलता और रचनात्मकता के विकास पर विपरीत असर पड़ता है। उनके मुताबिक आमने-सामने के संपर्क, बातचीत और विचारों के आदान-प्रदान के पारंपरिक तरीके शिक्षा के लिए ज्यादा कारगर हैं।

Instead of traditional education, online education will deprive children of poor households from education.

भारत में अब तक शिक्षा-व्यवस्था में जो पद्धतियां अमल में रही हैं, यहां का समाज जिस तरह निर्मित हुआ है, घर और आस-पड़ोस का जैसा वातावरण होता है, उस लिहाज से देखें तो बच्चों के सामान्य विकास के लिए शिक्षक-विद्यार्थी के बीच सीधे संवाद से लेकर स्कूल के माहौल का महत्त्व समझना मुश्किल नहीं है। सवाल है कि जिस उम्र में बच्चों का दिमाग और सोचने-समझने की क्षमता आकार ले रही होती है, उसमें उनकी ग्राह्य क्षमता को पूरी तरह एकतरफा और तकनीक आधारित व्यवस्था पर छोड़ देना कितना सही होगा?

संभव है कि सरकारी और निजी क्षेत्र में चलने वाले स्कूल-कॉलेजों के मामले में सीमित संसाधनों से काम चलाया जा सकेगा, लेकिन इस विकल्प को एक आम प्रणाली बनाने की कोशिशों के पहले क्या इसके असर का आकलन कर लिया गया है? अभी तो सबसे गंभीर सवाल यही उठा है कि अगर आॅनलाइन कक्षाओं पर निर्भरता बढ़ती है तो देश की कितनी बड़ी आबादी शिक्षा-व्यवस्था से बाहर हो जाएगी और इसका खमियाजा समाज के किस तबके को उठाना पड़ेगा!

हाल ही में केरल से एक खबर आई थी कि घर में कंप्यूटर या स्मार्टफोन जैसा कोई संसाधन नहीं होने की वजह से नौवीं की एक छात्रा की आनलाइन कक्षा छूट गई और आगे भी ऐसा ही चलने के क्रम में पूरी पढ़ाई छूट जाने के डर से उसने आत्महत्या कर ली। प्रथम दृष्ट्या यह आम घटना नहीं लगती है, लेकिन सच यह है कि आज भी देश में बड़ी तादाद में परिवारों के पास जरूरी तकनीकी संसाधनों का अभाव है और वे अपने बच्चों के शिक्षा-व्यवस्था से बाहर हो जाने को लेकर आशंकित हैं। यह बच्चों के सहज स्वाभाविक मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास से इतर एक अहम पहलू है, जिनका खयाल रखना समावेशी शिक्षा व्यवस्था में बेहद जरूरी है।

