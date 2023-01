महंगाई की चिंता

एक बार फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घटती विकास दर और बढ़ती महंगाई को लेकर चिंता जाहिर की है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। (फोटो- इंडियन एक्‍सप्रेस)।

