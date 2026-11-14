High Inflation Rate: अर्थव्यवस्था के चमकते आंकड़े कई बार आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों को कम नहीं कर पाते। जब बाजार में जरूरी वस्तुओं की कीमतों के अनुपात में आम लोगों की आय में बढ़ोतरी नहीं होती, तो स्वाभाविक ही इसका सीधा असर उनके सामान्य उपभोग पर पड़ता है। आम उपभोक्ताओं की घटती क्रयशक्ति बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की खपत में भी गिरावट लाती है।

पिछले काफी समय से जमीनी हकीकत इसी मुश्किल से दो-चार है। इस बीच खाने-पीने की जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने सबके सामने बहुस्तरीय चुनौतियां खड़ी कर दी है। हैरानी की बात है कि आर्थिक मोर्चे पर सब कुछ दुरुस्त होने के दावों के बीच सरकार ने महंगाई की बढ़ती रफ्तार को शायद अपने भरोसे छोड़ दिया है।

गौरतलब है कि अक्तूबर, 2026 में देश की खुदरा महंगाई बढ़ कर 6.09 फीसद पर पहुंच गई। सितंबर में यह आंकड़ा 5.54 फीसद था। पिछले दो वर्षों के दौरान महंगाई का यह सबसे उच्च स्तर है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, खुदरा महंगाई दो साल में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआइ की छह फीसद की ऊपरी सहनशीलता की सीमा से भी आगे निकल गई।

आरबीआइ ने महंगाई दर का लक्ष्य चार फीसद तय किया हुआ है, लेकिन इसके लिए दो फीसद की घट-बढ़ की गुंजाइश रखी गई है। यानी महंगाई दर दो से छह फीसद के बीच रहनी चाहिए। मगर इस बार यह सीमा पीछे छूट गई। इससे पहले अक्तूबर 2024 में खुदरा महंगाई 6.25 फीसद पर पहुंच गई थी। खुदरा महंगाई की दर में इजाफे के बीच सबसे चिंताजनक खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों का बेलगाम होना होता है।

ताजा आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर सितंबर में 7.74 फीसद से बढ़ कर 8.94 फीसद हो गई। महंगाई की इस रफ्तार के बीच वैसी वस्तुओं की खरीदारी तो टाली जा सकती है, जो अनिवार्य आवश्यकताओं की श्रेणी में नहीं आती, लेकिन जब इसका असर थाली में कटौती के रूप में सामने आने लगे, तो इसके दुश्चक्र का अंदाजा लगाया जा सकता है।

यह समझना मुश्किल नहीं है कि मुख्य अनाज के समांतर जब सब्जियों की कीमतें भी बेलगाम होती जाएं, तो गरीब या निम्न आयवर्गीय परिवारों को कितने स्तर पर समझौता करना पड़ता है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो अर्थव्यवस्था के आंकड़ों का हिसाब विकास की कौन-सी इबारत लिखेगा?

महंगाई के आंकड़ों के उच्च स्तर पर पहुंचने का असर दिसंबर में होने वाली अगली मौद्रिक बैठक और आरबीआइ द्वारा रेपो रेट निर्धारित करने पर पड़ना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है, तो महंगाई के चौतरफा असर की मार मध्य वर्ग पर भी पड़ सकती है, जिसमें एक बड़े तबके के लिए महीने की किस्त चुकाना एक जरूरी काम होता है।

इस बात की संभावना हो सकती है कि त्योहारों की वजह से मांग बढ़ने के अनुपात में चीजों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन जब खाद्य वस्तुएं और र्इंधन भी इस जद में आने लगें, तब चुनौतियों का स्वरूप बदल जाता है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि अगर अल-नीनो के प्रभाव और मौसम की मार की वजह से फसलों की उपज प्रभावित होगी, तो आने वाले दिनों में महंगाई में और बढ़ोतरी हो सकती है।

बेहतर हो कि सरकार मौजूदा और भावी दिनों की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए, अन्यथा इसका असर आखिर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा।

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