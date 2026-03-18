India-USA Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच पिछले महीने जिस अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति बनी थी, उसे लेकर कई तरह की दुविधाएं थीं और कुछ शर्तें पहले ही सवालों के घेरे में थीं। अमेरिका की ओर से जिस ढांचे में शुल्क दरें तय करने की बात कही गई थी, उसे भारत के लिहाज से घाटे का सौदा माना जा रहा था।

एक तरह से तभी इस बात की आशंका बन रही थी कि भारत इस मसले पर अमेरिका से पुनर्विचार करने को कह सकता है। मगर कई बार वैश्विक समीकरण इस तरह काम करते हैं कि दोनों पक्षों को मौजूदा तकाजों के मुताबिक फैसला लेना होता है। शायद यही वजह है कि उस समय अमेरिका की ओर से शुल्क दर घटा कर अठारह फीसद कर दिया गया था और भारत ने उस पर सहमति जताई थी।

मगर अब भारत सरकार की ओर से यह साफ कहा गया है कि अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौता तभी आगे बढ़ेगा या उस पर हस्ताक्षर होंगे, जब नया वैश्विक शुल्क ढांचा तैयार हो जाएगा। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच इस व्यापार समझौते पर इसी महीने हस्ताक्षर होने थे, लेकिन चूंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पुरानी शुल्क दरों को अमान्य करार दे दिया गया, इसलिए अब वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को वैश्विक व्यापार के लिए नया ढांचा तैयार करने की जरूरत पड़ रही है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि किसी भी व्यापार समझौते में शामिल देश तभी सहमत होते हैं, जब उन्हें विश्व बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले ज्यादा सुविधाएं या लाभ मिलें। मगर पिछले महीने अमेरिका के साथ जिन परिस्थितियों में व्यापार समझौते पर बात आगे बढ़ी थी, उसे भारत के लिहाज से अनुकूल नहीं कहा जा सकता था। खासतौर पर शुल्क दरें तय किए जाने की कसौटी चूंकि समान नहीं थी, इसलिए आने वाले वक्त में इस मसले पर संतुलन बनाने की मांग उठने की पूरी संभावना थी।

इसके अलावा, खुद अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के शुल्क दरों के ढांचे को कठघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि एक वस्तुस्थिति यह भी है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर भले ही वार्ता आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब तक यह केवल समझौते के प्रारूप तक ही पहुंची थी और इसके लिए किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे। यानी कहा जा सकता है कि भारत के पास फिलहाल नई परिस्थितियों में अपने हित के मद्देनजर समझौते के प्रारूप में बदलाव करने की गुंजाइश बाकी है।

दरअसल, अंतरिम व्यापार समझौते के लिए बातचीत में अमेरिका की ओर से शुल्क दरों के अलावा भारत के सामने रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदने को लेकर भी शर्त जोड़ने की कोशिश की गई। भारत के लिए यह एक असुविधाजनक स्थिति थी और इसे इसी रूप में मान लेना एक मुश्किल काम था। मगर पिछले दिनों ईरान पर अमेरिका और इजराइल के साझा हमले के बाद तेल आपूर्ति में वैश्विक पैमाने पर जिस स्तर की बाधा आई, उसे देखते हुए रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदने की शर्त अपने आप कसौटी पर आ गई।

स्वाभाविक ही नई परिस्थितियों में भारत अब व्यापार समझौते में अपना हित सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा, ताकि इसकी वजह से देश को किसी आपात स्थिति का सामना न करना पड़े। यों भी, दो संप्रभु देशों के बीच किसी भी तरह की साझेदारी अगर परस्पर और समान हित की कसौटियों पर हो, तभी वह दीर्घकालिक नतीजे देने वाली साबित होगी।

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India-USA Trade Deal: ट्रंप की व्यापार नीति को झटका (Photo Source: Indian Express File)

अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। युद्ध अभी भी जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने मंगलवार को इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने इसके पीछे की वजह ईरान के ख़िलाफ युद्ध शुरू करना बताया। जो केंट ने अपने इस्तीफे में कहा कि ईरान से हमारे देश को कोई तत्काल खतरा नहीं था। पढ़िए पूरी खबर…