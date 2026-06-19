यह कूटनीति का सबसे आवश्यक और असहज क्षण रहा होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में भारतीय समुद्री नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका तथा ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते में नाविकों के संरक्षण के लिए प्रावधान होने चाहिए। दोनों की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई, जब एक व्यापारिक जहाज पर अमेरिका के सैन्य हमले में भारतीय चालक दल के तीन सदस्यों की मौत को लेकर भारत में आक्रोश बढ़ रहा था।

इसे लेकर भारत ने विभिन्न कूटनीतिक माध्यमों से आपत्ति जताई थी, लेकिन अमेरिका अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। वह यही कहता रहा कि नाविकों को हमारी चेतावनी पर गौर करना चाहिए था। ट्रंप से वार्ता से पहले प्रधानमंत्री ने जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। सम्मेलन में उन्होंने सीधे अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन दबाव बनाया। तभी ट्रंप को कहना पड़ा कि समुद्री नाविकों की सुरक्षा को लेकर दोनों देश मिलकर काम करेंगे।

नाविकों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री की टिप्पणी ने दुनिया भर में अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। दरअसल, होर्मुज और इसी तरह के मार्ग जब युद्धक्षेत्र बन जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था किस कदर डगमगाती है, इसे पूरी दुनिया ने देखा। ऊर्जा की कीमतें, आपूर्ति शृंखलाएं, मुद्रास्फीति लक्ष्य और यहां तक कि वैश्विक कूटनीति भी प्रभावित दिखी। यही कारण है कि प्रधानमंत्री द्वारा यह मुद्दा उठाना महज औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक गंभीर पहल थी।

पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद से भारतीय नाविकों को समुद्री असुरक्षा का बोझ उठाना पड़ा है। जहाजरानी महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग सात लाख 40 हजार पंजीकृत नाविक हैं, जिनमें से तीन लाख 23 हजार 479 सक्रिय हैं। विश्वभर के जहाजी दल में भारतीय चालक दल के सदस्यों की हिस्सेदारी लगभग 17 फीसद है। संकट के दौरान होर्मुज और उसके आसपास 550 से अधिक भारतीय नाविकों को ले जा रहे भारतीय ध्वज वाले 13 जहाज लगभग सौ दिनों तक फंसे रहे।

ओमान के तट के पास भारतीय नाविकों—आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और पटनाला सुरेश—की मौत से यह धारणा टूट गई है कि व्यापारिक जहाजरानी तटस्थ क्षेत्र है। जहां वैश्विक मीडिया समुद्री कानूनों की बारीकियों पर बहस कर रहा है, वहीं भारत में परिवार शोक मना रहे हैं और हमारे नाविकों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं।

ये लोग लड़ाके नहीं थे। वे वैश्विक व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले पेशेवर और असैन्य नागरिक थे। नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे पहले जगह मिलनी चाहिए। समुद्री कानूनों का जिम्मेदारीपूर्वक पालन होना चाहिए। विशेष रूप से भारत के लिए, आगे का रास्ता स्पष्ट है—केवल कूटनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि संघर्ष क्षेत्रों में नाविकों की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना होगा। नाविकों की सुरक्षा, कल्याण और अधिकारों को सुनिश्चित करना मानवीय जिम्मेदारी होने के साथ-साथ प्रमुख राष्ट्रीय हित भी है।