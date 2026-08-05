अंगदान को महादान भी कहा जाता है, क्योंकि इससे जरूरतमंद लोगों को नया जीवन और उम्मीद की रोशनी मिलती है। यह समाज में मानवता, करुणा और परोपकार की भावना को मजबूत करता है। हाल के वर्षों में देश में अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ी है और इसी का नतीजा है कि पिछले साल 20 हजार से ज्यादा अंग प्रत्यारोपण हुए, जो अब तक के सर्वाधिक हैं। यही नहीं, देश में आधार-प्रमाणित अंगदान संकल्पों की संख्या भी पांच लाख से अधिक हो गई है।

सरकार की ओर से बीते सोमवार को जारी किए गए ये आंकड़े मानव जीवन को बचाने के दृष्टिगत उत्साहजनक हैं, लेकिन मांग और उपलब्धता के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर बना हुआ है। इसमें एक बड़ी चुनौती मानव अंगों के अवैध कारोबार की भी है। हालांकि, इसके लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। इसके बावजूद अगर ऐसी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, तो जाहिर है कि इसके लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की लापरवाही भी जिम्मेदार है।

यह सच है कि अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्या के मामले में भारत अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि जीवित दाता से अंग प्रत्यारोपण में भी वह आगे है। वर्ष 2013 में देश में अंग प्रत्यारोपण कराने वालों की संख्या लगभग पांच हजार थी, जो 2025 में बढ़कर 20 हजार से अधिक हो गई है। यह संख्या दर्शाती है कि देश में अंगदान को लेकर आम लोगों में जागरूकता बढ़ी है।

मगर मानव अंगों की मांग के मुकाबले उपलब्धता की दृष्टि से देखा जाए, तो यह आंकड़ा बेहद कम है। एक अनुमान के मुताबिक, देश में हर साल औसतन करीब पांच लाख लोगों को अंगों की जरूरत होती है, जबकि मृतक अंगदान की दर 10 लाख की आबादी पर एक से भी कम है। साफ है कि मांग और उपलब्धता के बीच संतुलन बनाने के लिए सरकार एवं समाज के स्तर पर लोगों को अंगदान के प्रति प्रोत्साहित करने के वास्ते विशेष अभियान और प्रयासों की जरूरत है।

समाज में अंगदान को लेकर जो भ्रम बने हैं, उन्हें दूर करना होगा। साथ ही मानव अंगों की तस्करी एवं अवैध कारोबार पर भी पूरी तरह शिकंजा कसना होगा।