Economic Challenges: पिछले कई महीनों से वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में जिस तरह की अस्थिरता छाई हुई है, उसमें अमूमन सभी देशों के सामने अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलित और सकारात्मक रख पाना एक चुनौती बना हुआ है। खासतौर पर भारत जैसे विकासशील देशों के सामने मुश्किल यह खड़ी हो जाती है कि वे आयात और निर्यात की स्थिति के मुताबिक अपने व्यापार घाटे को कैसे नियंत्रित करते हैं।

इस लिहाज से देखें तो भारत में इस साल अक्तूबर में निर्यात और आयात के आंकड़े अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव के कई संकेत देते हैं। अक्तूबर महीने में वस्तुओं का निर्यात सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, वहीं आयात में भी रिकार्ड स्तर की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पिछले महीने वस्तुओं का निर्यात बढ़ कर 49.47 अरब डालर हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में 34.11 अरब डालर था। दूसरी ओर, सेवाओं का निर्यात भी अक्तूबर 2025 के 35.17 अरब डालर से बढ़ कर 40.51 अरब डालर हो गया। महंगाई और रिजर्व बैंक की ओर से रेपो दरों में बढ़ोतरी की संभावना के बीच आयात और निर्यात के ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के सामने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर या सकारात्मक बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाने की चुनौती कायम है।

दरअसल, मासिक निर्यात में इस बार रिकार्ड वृद्धि की मुख्य वजह रिफाइंड पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रानिक्स और रत्न तथा आभूषण जैसे उत्पादों का बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है। हालांकि ईरान पर इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के बाद पश्चिम एशिया में उपजे संकट के बीच भारत को तेल और खाद सहित अन्य वस्तुओं के आयात के मोर्चे पर भी नई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।

खासतौर पर पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए भारत को खाड़ी देशों के बजाय अन्य विकल्पों की ओर देखना पड़ा है। साथ ही होर्मुज जलमार्ग में अड़चन की वजह से आपूर्ति शृंखला बाधित होने के बीच भारत में वस्तुओं का आयात भी पांच वर्ष के रिकार्ड स्तर 90 अरब डालर पर पहुंच गया।

जाहिर है, इससे वस्तुओं का व्यापार घाटा इस माह करीब चालीस अरब डालर हो गया। यह घाटा इस कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक है। आयात में बढ़ोतरी का मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक्स और मशीनरी के दाम में इजाफा है। एक महीने में अब तक की सबसे ज्यादा वृद्धि और किसी भी महीने में वस्तुओं के सबसे ज्यादा निर्यात से उपजे उत्साह के बीच व्यापार घाटा के आंकड़े संतुलन के तकाजे को दर्शाते हैं।

यों विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में व्यापार घाटे से जुड़े प्रभाव कई बार सकारात्मक भी हो सकते हैं। दरअसल, जब एक देश द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य अन्य देशों को बेचे जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से अधिक होता है, तो इसे व्यापार घाटा के तौर पर देखा जाता है। इसके तात्कालिक राहत हो सकते हैं, लेकिन अनियंत्रित व्यापार घाटा आर्थिक कमजोरियों का वाहक बनता है। बल्कि दीर्घकालिक और बड़े व्यापार घाटे किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक भी साबित होते हैं।

इस तरह हालात पैदा होने में सबसे बड़ी भूमिका ऐसे देशों पर निर्भरता होती है, जो कई बार अपनी सुविधा के मुताबिक आयात और निर्यात की आर्थिक शर्तों को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए भारत को आयात और निर्यात, दोनों मोर्चों पर अपने लिए बेहतर विकल्प तैयार करने की जरूरत है, ताकि व्यापार घाटे की दिशा संतुलित और सकारात्मक रहे।

अर्थव्यवस्था के चमकते आंकड़े कई बार आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों को कम नहीं कर पाते। जब बाजार में जरूरी वस्तुओं की कीमतों के अनुपात में आम लोगों की आय में बढ़ोतरी नहीं होती, तो स्वाभाविक ही इसका सीधा असर उनके सामान्य उपभोग पर पड़ता है। आम उपभोक्ताओं की घटती क्रयशक्ति बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की खपत में भी गिरावट लाती है। पढ़िए पूरा लेख…