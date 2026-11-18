तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत ने जिस तरह खुद को अलग-अलग मोर्चों पर संतुलन और सहयोग को प्राथमिकता देने वाले एक जिम्मेदार देश के रूप में सामने रखा है, उसके सकारात्मक नतीजे साफ देखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि फिलीपींस की राजधानी मनीला में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान शिखर सम्मेलन और इसके साथ ही आयोजित हो रहे क्वाड सम्मेलन के मौके पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, वह कई लिहाज से भारत की प्रभावशाली मौजूदगी दर्ज करता है।

आसियान के नेताओं से प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक स्वतंत्र, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विश्वास करता है तथा इसका भविष्य ‘प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि सहयोग से’ तय होना चाहिए। वहीं उच्चस्तरीय बैठक के बाद अपने साझा बयान में क्वाड देशों ने आतंकवाद की स्पष्ट निंदा के साथ-साथ किसी भी वैसी एकतरफा कार्रवाई का विरोध किया, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता प्रभावित होती है। साथ ही खुले और सुरक्षित साइबर क्षेत्र के लिए मिलकर काम करने की बात कही।

जाहिर है, भारत का संकेत फिलहाल दुनिया भर में जारी उन तनाव, टकराव और संघर्षों की ओर है, जिसमें सहयोग के बजाय वर्चस्व कायम करने की मंशा से प्रतिस्पर्धा को एक प्राथमिक रास्ता माना जाने लगा है। खासतौर पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को लेकर उभर रही चिंताएं किसी से छिपी नहीं हैं। इसलिए भारत ने अगर प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को महत्त्व देने की बात कही है, तो इसके मायने स्पष्ट हैं।

हालांकि अलग-अलग असमान देशों के बीच अगर सहयोग की अनदेखी करके प्रतिस्पर्धा का तत्त्व हावी होता है, तो उसमें विकासशील और कमजोर देशों के लिए क्या जगह बचेगी, यह समझना मुश्किल नहीं है। इस लिहाज से देखें तो भारत का पक्ष एक स्वतंत्र और समावेशी वैश्विक दृष्टि की वकालत करता है, जिसमें कमजोर देशों के साथ सहयोग ही एक बेहतर विश्व के निर्माण की संभावना को मजबूत कर सकता है। यों भी भारत आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी को विशेष महत्त्व देता है और वैश्विक शांति तथा स्थिरता के साथ-साथ भविष्य को लेकर अनिश्चितता दूर करने के लिए मिलकर काम करने का हामी रहा है।

गौरतलब है कि आसियान को इस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक माना जाता है। इसमें क्वाड देश यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देश इसके संवाद साझेदार हैं। भारत की ‘एक्ट-ईस्ट’ नीति के तहत बीते कुछ वर्षों के दौरान भारत-आसियान के बीच सहयोग को नई मजबूती मिली है।

दोनों पक्षों के बीच पूर्व चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने, उपग्रहों और मौसम संबंधी आंकड़ों को साझा करने, आपदाओं से निपटने की तैयारियों के लिए मिलकर अभ्यास करने पर सहमति बनी है। इसके अलावा, भारत की ओर से पेश प्रस्तावों में दीर्घकालिक ‘आसियान-भारत समुद्री सहयोग योजना’ भी शामिल है, जिसके तहत संपर्क बढ़ाने, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक बलों के बीच सहयोग, समुद्री गतिविधियों की जानकारी, निगरानी और नाविकों की सुरक्षा जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।

अब चीन के साथ संबंधों में सुधार के समांतर अमेरिका से साझेदारी की चुनौतियों के बीच यह देखने की बात होगी कि मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन और क्वाड बैठक में हिस्सेदारी भारत के लिए कितना अहम अवसर साबित होगा।