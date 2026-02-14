Jansatta Editorial: हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के देहरा स्थित एक सरकारी स्कूल में महिला कर्मी की विद्यार्थियों के सामने हत्या कर देने की घटना ने न केवल शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी झकझोर दिया है। किसी व्यक्ति का सरेआम स्कूल परिसर में घुसकर इस तरह की संगीन वारदात को अंजाम देना दर्शाता है कि समाज और समूची व्यवस्था में सुरक्षा की स्थिति क्या है।

ऐसा लगता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के भीतर कानून का खौफ खत्म हो गया है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसे में घर की दहलीज से लेकर सड़क, कार्यस्थल या विद्यालय, कहीं भी कोई खुद को सुरक्षित कैसे महसूस कर पाएगा! मगर सवाल है कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है?

मामला सिर्फ पुलिस या किसी अन्य सुरक्षा एजंसी का ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक संस्थान के संचालकों और प्रबंधन की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि परिसर में आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखा जाए। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में जिस महिला कर्मी की गुरुवार को हत्या की गई, वह मध्याह्न भोजन बनाने का काम करती थी।

आरोपी हंसिया लेकर स्कूल परिसर में घुसा और रसोई में मौजूद इस महिला कर्मी पर बच्चों के सामने ही जानलेवा हमला कर दिया। हैरत की बात है कि कोई व्यक्ति धारदार हथियार लेकर स्कूल परिसर में आसानी से घुस गया और शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी! यही नहीं, कहा जा रहा है कि हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद काफी देर तक परिसर में ही हंगामा करता रहा, जिससे बच्चों में दहशत फैल गई।

इस हमले के पीछे कोई निजी रंजिश थी या कुछ और, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इस घटना ने शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। शासन और प्रशासन को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि सार्वजनिक संस्थानों में सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त किए जाएं और लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय की जाए। दुनिया मेरे आगे: ‘मैं’ का अंधेरा और ‘हम’ का उजाला, सामूहिकता में ही जीवन का सार