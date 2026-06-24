पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। हालत यह है कि देश के आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर बीते मई में सुस्त पड़कर सात महीने के निचले स्तर 0.5 फीसद पर पहुंच गई। जबकि, अप्रैल में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 1.8 फीसद और पिछले वर्ष मई में 1.2 फीसद थी।

सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, कोयला, कच्चा तेल और रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में गिरावट के कारण इन उद्योगों की वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ी है। इससे स्पष्ट है कि ऊर्जा संकट उत्पादन में कमी का प्रमुख कारण है और अगर अमेरिका-ईरान के बीच समझौता वार्ता किन्हीं कारणों से पटरी से उतरती है या लंबी चलती है, तो आने वाले दिनों में उद्योगों की स्थिति और कमजोर हो सकती है।

मगर, सवाल है कि सरकार के उन दावों का क्या हुआ, जिनमें कहा जा रहा था कि संभावित संकट का सामना करने के लिए समय रहते वैकल्पिक उपाय तलाश लिए जाएंगे। दरअसल, होर्मुज जलमार्ग के बाधित रहने से वैश्विक आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुई है, जिससे भारत समेत दुनिया के कई देशों में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया है। भारत पर इसका ज्यादा असर इसलिए पड़ रहा है, क्योंकि यहां आयात पर निर्भरता अधिक है।

ऊर्जा के वैश्विक संकट की वजह से देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे के बाद सरकार ने पिछले दिनों घरेलू रसोई गैस के दामों में भी 29 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी थी। यानी महंगाई की आंच अब आम लोगों की रसोई तक पहुंच गई है, जो आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है।

इस बीच बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर सात महीने के निचले स्तर पर पहुंच जाने का मतलब है कि ऊर्जा संकट की वजह से उद्योगों के उत्पादन पर गहरा असर पड़ा है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों और उर्वरक की उत्पादन वृद्धि में बड़ी गिरावट आई है। इस्पात और सीमेंट के उत्पादन की वृद्धि दर मई में घटकर क्रमश: पांच फीसद और 8.4 फीसद रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 7.4 फीसद और 9.7 फीसद थी।

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि मई में बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी 19 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से बुनियादी उद्योगों की समग्र वृद्धि को थोड़ा सहारा मिला है। यानी बिजली उत्पादन को अगर अलग कर दिया जाए, तो इन उद्योगों के उत्पादन में कुल गिरावट संकलित किए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा है।

अगर मौजूदा स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो, इसका असर न केवल निर्यात के कारोबार पर पड़ेगा, बल्कि मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ने से देश में वस्तुओं के कीमतों में इजाफे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मगर, संकट की इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस उपाय करने के प्रयास नजर नहीं आते हैं।

इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि एक तरफ आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबता जा रहा है और दूसरी तरफ सरकार यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि आवश्यक वस्तुओं के दाम अब भी नियंत्रण में हैं। मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता।