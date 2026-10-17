अब यह एक तरह से साफ हो चुका है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के मसले पर निर्वाचन आयोग अपने रुख की वजह से चौतरफा सवालों से घिरा है और इसका कोई हल निकालने को लेकर सरकार के भीतर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है। एक ओर निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार एसआइआर की गड़बड़ियां सामने आने के बावजूद इस समूची प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने को तैयार नहीं दिखते हैं, दूसरी ओर सरकार समाधान तलाशने के बजाय इस मुद्दे पर आंदोलन और विरोध के स्वर को कमजोर करने के लिए अतिरिक्त सक्रियता दिखा रही है।

गौरतलब है कि शुक्रवार को भी जब काजपा ने प्रदर्शन का आह्वान किया, तो वहां फिर से पुलिस का सख्त रवैया ही सामने आया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। हैरानी की बात यह है कि देश में एसआइआर के मसले पर उठे विरोध का दायरा और फैलता जा रहा है, वहीं अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस हल सामने आता नहीं दिख रहा।

विचित्र यह भी है कि शीर्ष अदालत इस मामले में कोई स्पष्ट और निर्णायक रुख अपनाने के बजाय शायद सिर्फ नोटिस जारी करके यह मान लेना चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अदालत में एसआइआर से संबंधित मामले लंबित हैं और यह कहा जा सकता है कि फैसला आने तक लोगों को इंतजार करना चाहिए। मगर हकीकत यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक विरोध का मुद्दा बनने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को इससे संबंधित कोई स्पष्ट रेखा खींचना और जल्दी फैसला देना जरूरी तथा प्राथमिक दायित्व नहीं लग रहा।

सही है कि एसआइआर रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने वाले युवाओं के खिलाफ पुलिस की सख्ती पर अदालत ने नाराजगी जताई है। मगर पिछले कुछ समय से अनेक मामलों में यह लगातार देखा गया है कि अदालत की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया आकर्षक और संवेदनशील होती हैं, लेकिन वे निर्णय या आदेशों में नहीं झलकतीं। इससे विचित्र क्या होगा कि पश्चिम बंगाल में जब एसआइआर में बाहर किए गए मतदाताओं के पात्र होने और उन्हें चुनाव में मताधिकार से वंचित किए जाने का सवाल उठा, तो उस पर भी अदालत ने कोई स्पष्ट रुख नहीं दिखाया। यह बेवजह नहीं है कि सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों में जमीन पर उसका कोई ठोस असर नहीं दिखता।

लोकतंत्र का जीवन तभी तक कायम है, जब तक नागरिकों के वोट देने के अधिकार की हर हाल में रक्षा की जाती है। मगर ऐसा लगता है, सरकार ने मान लिया है कि एसआइआर में गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रही विपक्षी पार्टियां पुलिस की ओर से व्यापक अवरोध खड़े किए जाने और मांगों की अनदेखी करने से थक कर शांत हो जाएंगी। मगर विपक्षी दलों की ओर से अलग-अलग स्वरूप में विरोध जारी रखने या सिर्फ कुछ दिनों का विराम लेने को लेकर अब तक जो संकेत उभरे हैं, उससे साफ है कि लोगों के बीच असंतोष कम नहीं हुआ है।

इसका संकेत शुक्रवार को भी सामने आया, जब एसआइआर को रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया। इस सबके बावजूद सरकार ने एक तरह से उदासीनता का रवैया अख्तियार किया हुआ है। ऐसे में आम जनता का भरोसा कायम रहे, इसलिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट को फौरी निर्देशों से आगे बढ़कर स्पष्ट और त्वरित कार्रवाई का रास्ता तैयार करना चाहिए।