चुनाव की आहट महसूस होते ही सत्तासीन और विपक्षी दलों की ओर से मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणाओं का दौर शुरू हो जाता है। इस दौरान मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, जब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में दस-दस हजार रुपए भेजे थे। इसी तरह अब पंजाब सरकार ने ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ को मंजूरी दी है।

इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए और अनुसूचित जाति की महिलाओं को पंद्रह सौ रुपए मिलेंगे। यह आम आदमी पार्टी का वर्ष 2022 के चुनाव से पूर्व किया गया प्रमुख वादा था, जिसे अब अगले चुनाव से एक साल पहले लागू किया जा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या राज्य सरकार ने अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर महिलाओं को यह मुफ्त की सौगात दी है?

गौरतलब है कि देश भर में चुनावों से ठीक पहले सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहना कर मतदाताओं को लुभाने के लिए जिस तरह से प्रयास होते हैं, उस पर प्राय: सवाल उठते रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की इस प्रवृत्ति से राज्यों के खजाने पर असर पड़ता है। इस मसले पर सर्वाेच्च न्यायालय ने भी पिछले माह कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था कि कई राज्य सरकारें कर्ज में डूबी हैं, फिर भी वे मुफ्त की सौगात बांट रही हैं।

इसमें दोराय नहीं कि नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देना सरकार का कर्तव्य है, मगर चुनावी लाभ के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की जो होड़ लगी है, उसका नुकसान अंतत: राज्यों को ही उठना पड़ता है। विकास की योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि का एक बड़ा हिस्सा चुनावी घोषणाओं को लागू करने में निकल जाता है। अहम सवाल यह है कि चुनाव से पहले ही इस तरह की योजनाएं क्यों लागू की जाती हैं? जबकि कायदे से नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में काम किया जाना चाहिए।