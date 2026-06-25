सरकार के तमाम दावों के बावजूद देश में आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के बाद अब वैश्विक रेटिंग एजंसी एसएंडपी ने भी वर्ष 2026-27 में देश की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6.6 फीसद रहने का अनुमान जताया है। जबकि वर्ष 2025-26 में यह 7.7 फीसद और उससे पहले 7.1 फीसद थी। इसी की बदौलत भारत की गिनती दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में की जा रही थी।

इन अनुमानों के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में संघर्ष से उपजी वैश्विक अस्थिरता है। इससे पूरी दुनिया में पैदा हुए ऊर्जा संकट का देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा है। वैश्विक आर्थिक सुस्ती का जोखिम भी सामने है। इसके अलावा अल-नीनो के प्रभाव से देश में मानसून कमजोर रहने की संभावना भी आर्थिक विकास की राह में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

स्पष्ट है कि चुनौतियां कम नहीं हैं और ऐसे में सरकार को देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रभावी एवं कारगर कदम उठाने होंगे।

गौरतलब है कि पिछले दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम एशिया में संघर्ष से पैदा हुए संकट का हवाला देकर अपनी रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6.6 फीसद रहने का अनुमान जताया था। अब वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इससे साफ है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर सुस्त न पड़े, इसके लिए केंद्र और राज्यों सरकारों को हर मोर्चे पर तैयारी करनी होगी।

ऊर्जा संकट से बाहर निकलने के लिए तेल और गैस आयात के नए विकल्पों पर विचार करने के साथ इसके नए स्रोत तलाशने होंगे। भारत इस समय कच्चे तेल की जरूरत का करीब अट्ठासी फीसद हिस्सा आयात करता है। कच्चे तेल की लागत बढ़ने से पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी का बोझ आम लोगों पर बढ़ रहा है।

उत्पादन और परिवहन लागत बढ़ने से महंगाई भी बढ़ रही है। बारिश कम होने और उर्वरकों की कीमतें बढ़ने से कृषि उत्पादन पर भी असर पड़ेगा, नतीजा यह कि खाने-पीने चीजें और महंगी हो सकती है। इन सब परिस्थितियों के बीच अगर अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा, तो आर्थिक वृद्धि दर में सुस्ती को रोका पाना आसान नहीं होगा।