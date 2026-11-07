दीपावली और छठ जैसे पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि हजारों लोगों के अपने घर लौटने की सांस्कृतिक और भावनात्मक यात्रा भी हैं। मगर इस बार भी त्योहारी मौसम ने एक असहज सच्चाई उजागर की है। मांग बढ़ते ही परिवहन सेवाओं में किराया ऐसा उछलता है कि आम यात्रियों के सामने विकल्प खत्म हो जाते हैं। नतीजतन, लोग भीड़ वाली ट्रेनों में ठुंसकर यात्रा करने या बसों की छतों पर बैठने को मजबूर हो जाते हैं।

वहीं ट्रेन में जगह न मिलने की स्थिति में जब लोग बस का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, तो वहां भी उनकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। खबरों के मुताबिक, दिवाली और छठ के मौके पर दिल्ली-एनसीआर से बिहार या उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों के सामने निजी बसों में पांच से छह गुना ज्यादा किराया चुकाने की नौबत आई और इस मनमानी को रोकने वाला कोई नहीं था।

दूसरी ओर, हाल ही में हवाई किराए में सात सौ गुना वृद्धि से उपजी परेशानी भी सुर्खियों में रही। सवाल समूची व्यवस्था का है, जिसमें मांग बढ़ते ही साधन नागरिक की पहुंच से दूर होने लगते हैं। स्थिति केवल बसों या विमानन क्षेत्र तक सीमित नहीं है। दिल्ली सहित अनेक शहरों में कैब सेवाओं के किराए भी त्योहारी दिनों में कई गुना बढ़ जाते हैं।

इस स्थिति को भले ही नियमों के ढांचे के तहत बताया जाए, लेकिन जब लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प न हो तो यह व्यवस्था आर्थिक बोझ बन जाती है। अस्पताल पहुंचने, ड्यूटी पर समय से जाने या किसी आपात स्थिति में यात्रा करने वाले के सामने अतिरिक्त भुगतान के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। बाजार की स्वतंत्रता और मांग-आपूर्ति का सिद्धांत अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन जैसी सेवाओं को केवल लाभ कमाने के नजरिए से नहीं देखा जा सकता।

सरकारों और नियामक संस्थाओं की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की भी है कि विशेष परिस्थितियों में किराया वृद्धि की तार्किक और पारदर्शी सीमा रहे। लाखों लोग यात्रा के अधिकार और सामर्थ्य के बीच फंसते रहेंगे, तो यह केवल परिवहन व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि नीति-निर्माण की कमी भी मानी जाएगी। त्योहारी मौसम में नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ और सम्मानजनक यात्रा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।