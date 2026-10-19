परिधान के अनुरूप जूते न पहनने की शिक्षक से शिकायत से शुरू हुआ विवाद एक किशोर की हत्या तक पहुंच जाए, तो सवाल सिर्फ अपराधी की मानसिकता का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का भी है, जो बच्चों को मतभेद सुलझाना नहीं सिखा पा रही। सवाल यह भी है कि स्कूलों में शिक्षा के साथ सहनशीलता और संयम का पाठ कहां खो रहा है? दिल्ली के मोहन गार्डन में सत्रह वर्षीय छात्र की चाकू मारकर हत्या स्थिति को गंभीर बना देती है। मामूली कहासुनी का भयावह अंत बताता है कि असहमति और अपमान की भावना को संभालने का धैर्य कितना कमजोर हो रहा है।

स्कूल केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने और परीक्षा में अंक दिलाने तक सीमित नहीं हो सकते। विद्यार्थियों के बीच विवाद के शुरुआती संकेत को पहचानना, समय से हस्तक्षेप करना और हिंसा से दूर रखने के लिए व्यवस्था बनाना भी उनकी जिम्मेदारी है। बच्चों में संवाद, संयम और मतभेद सुलझाने की क्षमता बढ़ाने के दायित्व से विद्यालय बच नहीं सकते। जब स्कूल की चौखट ही सुरक्षा का भरोसा नहीं दे पा रही, तो परिसर के बाहर बच्चों की हिफाजत की उम्मीद कैसे की जाए?

इस मामले में नाबालिगों की संलिप्तता किशोर न्याय व्यवस्था की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाती है। कानून का उद्देश्य जवाबदेही तय करने के साथ बाल अपराधियों के सुधार व पुनर्वास की संभावना बनाना भी है। फिर भी, यदि दंड या निगरानी के बाद कोई किशोर दोबारा अपराध की राह पकड़ता है, तो यह देखना जरूरी है कि सुधार की प्रक्रिया कहां कमजोर रह जाती है। यह मानना गलत होगा कि हर बाल अपराधी जीवन भर अपराध करता रहेगा, लेकिन परामर्श, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और परिवार के सहयोग को पुनर्वास का प्रभावी हिस्सा बनाना होगा।

दोषियों को कानून के मुताबिक सजा मिलना जरूरी है, लेकिन न्याय की सार्थकता अपराध की पुनरावृत्ति रोकने में भी है। परिवार, विद्यालय, समाज और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। बच्चों के हाथों में कलम की जगह चाकू आ जाना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, समाज के भविष्य के लिए चेतावनी भी है। अपराध के पांव रोकने हैं, तो हिंसा के परिणाम सामने आने से पहले ही संवेदना, संयम और जवाबदेही की नींव मजबूत करनी होगी।