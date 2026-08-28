आमतौर पर होता यही है कि किसी व्यवस्थागत कमी या लापरवाही की वजह से लोगों को होने वाली परेशानी के बाद सरकार की ओर से जांच या कार्रवाई की घोषणा होती है और उसके कुछ समय बाद बात आई-गई हो जाती है। उस मामले में किस अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई या फिर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, उसके बारे में आम जनता को शायद ही कभी कुछ पता चल पाता है।

माना जाता है कि किसी मामले के तूल पकड़ लेने के बाद सरकार भले ही सक्रिय दिखती हो, लेकिन इसके समांतर घोषणाओं की औपचारिकता के बीच शायद कुछ दिनों में सब कुछ शांत होने का इंतजार किया जाता है। ऐसे में अगर किसी समस्या के लिए एक महकमे के अध्यक्ष की ओर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की खबर आती है, तो यह निश्चित तौर पर एक नई बात लगती है। खासतौर पर, जब सरकारी महकमों के भीतर लापरवाही से लेकर अव्यवस्था की स्थिति में जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की प्रवृत्ति ही आम दिखती है।

गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों के दौरान राजधानी दिल्ली में हुई घनघोर बरसात के बाद कई इलाके में व्यापक जलभराव की स्थिति देखी गई, कई जगहों पर यातायात ठप हो गया और लोगों को घोर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी असुविधा के लिए नई दिल्ली नगरपालिका यानी एनडीएमसी के अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया खाते के जरिए आम जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। किसी महकमे के शीर्ष अधिकारी का इस तरह माफी मांगना बेशक महत्त्वपूर्ण है, लेकिन सवाल दायित्व का है, जिसमें कोताही से अव्यवस्था पैदा होती है।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई इलाकों में जलभराव, यातायात ठप होना और आम लोगों को व्यापक असुविधा हर वर्ष की समस्या है। संबंधित महकमे तब तक सक्रिय नहीं होते, जब तक समस्या गहरा नहीं जाती। अगर हर वर्ष की बरसात के पहले से ही नालों की साफ-सफाई से लेकर हर स्तर पर ऐसी व्यवस्था को लेकर चौकस रहा जाए, जिससे जलभराव न हो, आसानी से पानी की निकासी हो, तो आम जनता की मुश्किल को काफी कम किया जा सकता है। मगर इसके लिए नगरपालिका और नगर निगम के अधिकारियों का अपने कार्य-दायित्वों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होना जरूरी है।