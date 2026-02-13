Jansatta Editorial: घर से लेकर कार्यस्थल तक और यहां तक कि सार्वजनिक जगहों पर भी कुछ लोग स्त्रियों की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने से बाज नहीं आते। नैतिक और सामाजिक मूल्यों की इस गंभीर क्षति को रोकने का प्रयास कम ही दिखता है। मगर पिछले दिनों दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित संगीत कार्यक्रम में महिलाओं को परेशान किए जाने की घटना को पंजाबी गायिका जैस्मीन सैंडलस ने गंभीरता से लिया।

गायिका ने अपना कार्यक्रम बीच में ही रोकते हुए कहा कि जब तक लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, वे नहीं गाएंगी। उनके इस कदम की सभी ने सराहना की। यह दुखद ही है कि महिलाओं को तंग किए जाने पर सैंडलस को सुरक्षाकर्मियों से गुहार लगानी पड़ी, लेकिन उन्होंने गाने से इनकार कर न केवल महिलाओं के आत्मसम्मान का सवाल उठाया, बल्कि वैसे लोगों को भी आईना दिखाया, जो भीड़ का हिस्सा बन कर अभद्रता करते हैं।

सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा का दायित्व निश्चित तौर पर प्रशासन और पुलिसकर्मियों पर भी होता है। मगर सवाल है कि कौन होते हैं वे लोग, जिनसे महिलाओं को बचाने की जरूरत पड़ती है। क्या यह शर्मनाक नहीं है कि कुछ कुंठित पुरुषों की वजह से अमूमन हर जगह महिलाओं के सामने खुद को सुरक्षित रखने या बचाने का सवाल ही प्राथमिक होता है?

आज भी अपने घर के आसपास, गली-मोहल्ले से लेकर सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के दौरान महिलाओं को प्राय: अभद्रता का सामना करना पड़ता है। किसी संगीत कार्यक्रम में पहुंचे लोगों से उम्मीद की जाती है कि वहां वे महिलाओं या लड़कियों की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। मगर दिल्ली के संगीत कार्यक्रम में पहुंचे कुछ लोगों को न तो महिलाओं के सम्मान की फिक्र थी, न ही खुद को असभ्य कहे जाने की।

विडंबना यह है कि महिलाओं की गरिमा पर चोट पहुंचाते हुए देखने के बावजूद ज्यादातर लोग चुप रहना ही चुनते हैं। ऐसे में गायिका जैस्मीन सैंडलस ने महिलाओं की गरिमा के हक में और उनके उत्पीड़न के खिलाफ जो सशक्त प्रतिरोध दर्ज किया है, वह समूचे समाज के लिए एक सबक की तरह है।