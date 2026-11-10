ठंड की आहट के साथ ही राजधानी दिल्ली में हर साल प्रदूषण की समस्या गहराने लगती है। सरकार की ओर से कई स्तर पर एहतियाती कदम उठाए जाते हैं, दिशा-निर्देश जारी होते हैं। इसके बावजूद शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि इन उपायों से प्रदूषण का स्तर कम करने में कोई मदद मिली हो। इस वर्ष भी पिछले कई दिनों से दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई में बढ़ोतरी की वजह से लगातार चिंता जताई जा रही थी।

इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सड़क पर वाहनों की संख्या कम करने से लेकर निर्माण कार्यों पर रोक लगाने जैसी तमाम घोषणाएं कीं। उद्देश्य यही था कि इन उपायों के जरिए दिल्ली की हवा में जहर घुलने के स्तर को कुछ कम किया जा सके। मगर तापमान में गिरावट के साथ जैसे-जैसे हवा घनीभूत हो रही थी, प्रदूषण को कम करने के उपाय बेमानी साबित हो रहे थे और एक्यूआई लगातार ‘बहुत खराब’ की श्रेणी में दर्ज किया जा रहा था। इसी संदर्भ में दिवाली के मौके पर छोड़े जाने वाले पटाखों की वजह से पैदा होने वाले संकट को लेकर चिंता जताई रही थी।

अब दिवाली की रात और उसकी अगली सुबह यहां की हवा की जैसी स्थिति सामने आई है, वह किसी को भी परेशान कर देने के लिए काफी है। हैरानी की बात है कि दिल्ली में दिवाली में पटाखे छोड़ने की वजह से प्रदूषण के गंभीर हो जाने और इसके खमियाजे झेलने के बावजूद लोगों ने इस मामले में घोर लापरवाही बरतने में कोई कमी नहीं की।

नतीजतन, प्रदूषण की गंभीरता की अनदेखी से उपजे जोखिम की अनदेखी करते हुए बेलगाम तरीके से पटाखे छोड़ने के कारण अगले दिन दिल्ली घनी धूसर धुंध की चादर में ढकी दिखी। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सुबह-सुबह दिल्ली में सड़क की दृश्यता भी कम हो गई थी और लोगों को आंखों तथा गले में जलन के साथ सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

गौरतलब है कि सोमवार को दिल्ली का एक्यूआई 370 दर्ज किया गया, जिसे ‘बेहद खराब’ श्रेणी में माना जाता है। कई इलाकों में तो एक्यूआई 437 तक पहुंच गया। अगर हालात ऐसे ही बेकाबू रहे, तो यहां प्रदूषण का स्तर बढ़ कर गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है।

सवाल है कि हर साल इसी तरह या इससे भी बदतर हालात रहने के बावजूद सरकार और आम लोगों को कोई सबक लेना और एहतियात बरतना जरूरी क्यों नहीं लगता है। जबकि हवा में पीएम 2.5 जैसे प्रदूषक सूक्ष्म तत्त्वों की मौजूदगी से सांस लेने तक में मुश्किल का सामना सभी लोग करते हैं। मगर वह पटाखे चलाना हो या वाहनों का बेलगाम इस्तेमाल, या फिर औद्योगिक इकाइयों और पराली जलाने जैसे प्रदूषण का संकट गहरा करने वाले अन्य कारक, न तो सरकार इन पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस व्यावहारिक कदम उठाती है, न ही आम लोग अपनी ओर से इसमें कोई भागीदारी निभाते हैं।

इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ निर्धारित अवधि के दौरान केवल हरित पटाखे चलाने के निर्देश दिए थे, लेकिन दिवाली की रात दिल्ली में लोगों ने तमाम नियम-कायदों को ताक पर रख कर जिस पैमाने पर पटाखे चलाए, उसका नतीजा वायु गुणवत्ता बेहद खराब होने के रूप में सामने आया। विचित्र है कि हर साल इसके गंभीर खमियाजे के बावजूद इस समस्या पर काबू पाने के सारे प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं।