राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस मौसम में प्रदूषण से उपजा संकट कोई नया नहीं है। लगातार इस समस्या से दो-चार होते रहने के मद्देनजर सरकार ने इस वर्ष भी प्रदूषण को कम करने के लिए कई स्तर पर पाबंदियां लागू की हैं। मगर यह समझना मुश्किल है कि प्रदूषण की मार से निपटने के लिए हर वर्ष तय ढांचे में जो भी उपाय किए जाते हैं, उसके बावजूद दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर की हवा इस कदर जोखिम भरी और जहरीली क्यों हो जाती है।

प्रदूषण पर काबू पाने के मकसद से ही इस समस्या पर नजर रखने और काम करने वाले महकमे आखिर क्यों इस कदर लाचार नजर आते हैं और दूसरी ओर, आम लोगों के सामने अपनी सेहत को दुरुस्त रखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। गौरतलब है कि ठंड की आहट के बाद दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण की मुश्किल गहरा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 367 से 482 के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस स्थिति को ‘बहुत खराब’ से भी गंभीर श्रेणी में माना जाता है।

सवाल है कि इस वर्ष प्रदूषण के गहराने की आशंका के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कई स्तर पर उपाय किए हैं, वाहनों की आवाजाही और निर्माण कार्यों आदि के मोर्चे पर पाबंदियां लगाई हैं। पचास फीसद कर्मचारियों के घर से काम करने के निर्देश की खबरें भी आई हैं। इसके बावजूद अगर प्रदूषण के स्तर में कमी आने के बजाय बढ़ोतरी हो रही है, तो इसकी क्या वजहें हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की हवा में अचानक ही प्रदूषण का स्तर ज्यादा बढ़ने के पीछे मौसम में बदलाव, हवा की धीमी रफ्तार और बढ़ती नमी बड़ी वजह है। ऐसी स्थिति में प्रदूषण के कण हवा में फैलने के बजाय जमीन के आसपास जमा हो रहे हैं। यही वजह है कि महज चार दिन पहले जहां दिल्ली में एक्यूआइ सिर्फ 117 दर्ज किया गया था, वहीं अब यह लगातार चार सौ के आसपास पहुंच गया है। यहां के सभी सत्तावन प्रदूषण निगरानी केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता खराब या उससे भी बदतर श्रेणी में दर्ज की जा रही है। समूचे एनसीआर में तस्वीर कमोबेश यही है।

दिल्ली में अब तक प्रदूषण के जिन कारकों की पहचान की जा सकी है, उसके मुताबिक वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से लेकर पराली जलाने तक को मुख्य कारण माना गया है। मगर इसका सिरा खोज पाना अब भी मुश्किल है कि इन उपायों के बाद भी हवा में सूक्ष्म कण या प्रदूषण को जटिल बनाने वाले तत्त्व कहां से आ जाते हैं। इंसानी सेहत पर इसका काफी नकारात्मक असर पड़ता है और लोग लगातार आंखों में जलन तथा सांस की तकलीफ में बढ़ोतरी की शिकायत करते हैं। साथ ही हृदय रोगों के गंभीर होने की आशंका बढ़ जाती है।

विचित्र यह है कि जिस समय दिल्ली सहित एनसीआर हवा की बेहद खराब गुणवत्ता और उससे उपजी समस्याओं से दो-चार है, उसी समय दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में स्थिति काफी बेहतर होती है। असल मुश्किल प्रदूषण का संकट गहराने के मूल कारणों की पहचान और उससे निपटने के कारगर इंतजामों को प्राथमिकता न देना है। इसके बजाय आमतौर पर वैसे उपाय किए जाते हैं, पाबंदियों की घोषणा की जाती है, जिनसे हवा की गुणवत्ता में शायद ही कुछ सुधार हो पाता है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आम लोगों को प्रदूषण फैलाने वाले मूल कारकों की पहचान कर उसी मुताबिक समाधान के रास्ते खोजे जाएं।