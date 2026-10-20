तकनीक की दुनिया में हर रोज होते नए प्रयोग और लोगों को ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराने के दावे के समांतर होना यह चाहिए था कि इसका इस्तेमाल भी उतना ही सुरक्षित और सहज हो। इस लिहाज से देखें, तो इंटरनेट की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर पिछले कुछ वर्षों के भीतर और खासतौर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआइ के बढ़ते इस्तेमाल तथा इससे जुड़े धोखे या ठगी के मामले में जैसी स्थिति पैदा हो गई है, उसमें यह कहना मुश्किल है कि इसमें आम लोगों को कितना सुरक्षित भविष्य मिल सकेगा।

आए दिन साइबर हमले और उससे निपटने के उपायों के सामने खड़ी चुनौतियां यही साबित करती हैं कि इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीक की सुविधाओं के समांतर इसके जोखिम की जटिलताएं भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि यह समस्या किसी छोटे दायरे में सिमटी हुई है। बल्कि दुनिया के तमाम देश साइबर हमलों और फर्जीवाड़े की मुश्किल चुनौती से जूझ रहे हैं। इस क्रम में भारत में स्थिति ज्यादा चिंताजनक दिखने लगी है।

खुद सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में साइबर हमलों का साप्ताहिक औसत बढ़ कर प्रति संगठन 3,195 की संख्या तक पहुंच गया है। यह दुनिया भर में हो रहे साइबर हमलों के मुकाबले काफी अधिक है।

गौरतलब है कि भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी सीईआरटी-इन ने इस संदर्भ में शुक्रवार को एक गंभीर चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि एआइ आधारित स्वायत्त एजेंट ने बिना इजाजत लिए भारतीय संगठनों की सक्रिय प्रणाली और गोपनीय डेटा तक पहुंच बनाई। जिन संगठनों को निशाना बनाया गया, उनमें से कोई भी अपने स्तर पर इसका पता नहीं लगा पाया और उनका खुलासा एआइ मॉडल बनाने वाली कंपनी की आंतरिक समीक्षा के बाद हो पाया।

होना यह चाहिए था कि इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीक में नए अध्याय के रूप में एआइ के विस्तार के साथ फर्जीवाड़े और गड़बड़ी की संभावना न्यूनतम होती जाती। मगर अब स्थिति यह है कि एआइ का सहारा लेकर ही ज्यादा बारीक तरीके से बड़े दायरे में और खतरनाक तरीके से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। जापान, फ्रांस और अमेरिका सहित दुनिया भर में बड़े संस्थान साइबर हमलों की वजह से बहुस्तरीय जोखिम का सामना कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट की डिजिटल सुरक्षा रिपोर्ट, 2026 के मुताबिक भारत साइबर हमलों से प्रभावित दुनिया के शीर्ष सात देशों में शामिल है।

जाहिर है, यह सामान्य साइबर संजाल के सहारे की जाने वाली ठगी के मुकाबले ज्यादा जटिल स्थिति है, क्योंकि एआइ और उसके उन्नत स्वरूप के जरिए किसी व्यक्ति या संगठन की तमाम सूचनाओं तक पहुंच बनाना आसान हो गया है। यानी जिस तकनीक के विकास के साथ यह उम्मीद की गई कि इससे आम साइबर हमलों से बचने के लिए एक सुरक्षा दीवार खड़ी की जा सकेगी, अब उसी के सहारे ज्यादा बारीक तरीके से धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा है।

दरअसल, साइबर हमलावर अब एआइ का सहारा लेकर ही बहुत कम वक्त में अपने लक्ष्य की कमजोरियों का पता लगा लेते हैं और बेहद सटीक तरीके से धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। आज हालत यह हो गई लगती है कि अगर कोई इस आधुनिक तकनीक को अपनी निर्भरता बनाता है, तो उसके लिए पूरी तरह प्रशिक्षित और जागरूक होना एक अनिवार्य शर्त है, अन्यथा उसके साथ कब किस तरह का फर्जीवाड़ा हो जाए, कहा नहीं जा सकता।