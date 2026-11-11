एक सभ्य और विवेकवान समाज में अगर कभी किसी मसले पर विवाद की स्थिति बनती है, तो दोनों पक्ष उसे आपसी संवाद के जरिए हल कर लेते हैं और बात को सिर्फ एक तात्कालिक उतार-चढ़ाव के रूप में देखते हैं। मगर हाल के वर्षों में शहरों-महानगरों में आम जनजीवन में जिस तरह के तनाव घुलते देखे जाने लगे हैं, कई बार उनका कोई बड़ा आधार नहीं होता, लेकिन उनका अंत बेहद त्रासद होता है।

इससे विचित्र और अफसोसजनक क्या होगा कि एक बेहद मामूली और अनदेखी करने लायक बात पर दो पक्षों के बीच तनाव सारी हदें पार कर हिंसक रुख अख्तियार कर लेता है और नाहक ही किसी की जान चली जाती है। देश भर में अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिनमें बहुत छोटी बात पर मारपीट या हत्या भी हो जाती है।

हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में एक व्यक्ति ने अपनी निर्धारित पार्किंग की जगह पर खड़ी कार को हटाने के लिए पड़ोसी को कहा। इस मामूली-सी बात से उपजे विवाद के बाद आरोपी इतना बेलगाम हो गया कि उसने बिना सोचे-समझे गोलियां चलानी शुरू कर दीं, जिसमें उस व्यक्ति की जान चली गई।

इस तरह, सिंगापुर से दिवाली का त्योहार अपने परिवार के साथ मनाने फरीदाबाद आए व्यक्ति की जिंदगी एक बेमानी विवाद का शिकार हो गई। यह समझना मुश्किल है कि इतनी साधारण-सी बात पर कोई इस कदर आपा कैसे खो दे सकता है कि वह किसी की हत्या कर दे।

मगर विडंबना यह है कि आजकल आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आने लगी हैं, जिनमें सड़क पर सिर्फ वाहन छू जाने या अन्य किसी बेहद मामूली बात पर बहस हो जाने के बाद एक या फिर दोनों पक्ष अपना आपा खो देते हैं। हैरानी की बात यह भी है कि हिंसक टकराव में शामिल होते हुए लोग एक बार भी नहीं सोचते कि उसमें नाहक ही किसी की जान जा सकती है और उसके आरोपी को अपना जीवन कानून की गिरफ्त में काटना पड़ सकता है।

ऐसा लगता है कि लोगों में धैर्य से कोई बात सुनने और उसे समझकर प्रतिक्रिया देने का विवेक खत्म होता जा रहा है। यह अफसोसनाक स्थिति आज की हकीकत बनती जा रही है, जिस पर सबको विचार करने की जरूरत है।