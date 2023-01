न्याय की परिधि

देश भर में अदालतों पर मुकदमों के बोझ को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है।

किरेन रिजीजू। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस )।

पढें संपादकीय (Editorial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram