दुनियाभर में महिलाओं के सामने स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। इसमें एक बड़ा खतरा गर्भाशय और स्तन कैंसर के रूप में देखा जा रहा है। बीते तीन दशकों में स्तन कैंसर के मामलों में जिस तरह तेज बढ़ोतरी हुई है, वह बेहद चिंताजनक है। इस संबंध में वाशिंगटन विश्वविद्यालय के ‘इंस्टीट्यूट फार हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्यूशन’ का जो अध्ययन सामने आया है, वह भयावह तस्वीर सामने रखता है। अध्ययन के मुताबिक, भारत में वर्ष 2023 में कैंसर के दो लाख से अधिक मामले सामने आए।

गौरतलब है कि वर्ष 1990 के मुकाबले यह 477 फीसद अधिक है। इससे प्रभावित होने वालों में से एक लाख से अधिक मौत हो गई। इस रोग में इतनी तेज बढ़ोतरी की स्थिति क्यों पैदा हुई, इसे समझने की जरूरत है। इसमें कोई दोराय नहीं कि स्तन कैंसर किसी भी महिला के लिए एक दुस्वप्न की तरह है। इसका उन पर शारीरिक ही नहीं, बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। सवाल है कि स्तन कैंसर की रोकथाम के लिए देश भर में समय-समय पर चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान की पहुंच जमीनी स्तर पर लोगों तक क्यों नहीं है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है!

आमतौर पर निम्न और निम्न मध्य आय वाले देशों की महिलाएं ही इसकी चपेट में आ रही है। जबकि उच्च आय वाले देशों में तस्वीर इससे अलग है। भारत में वर्ष 1990 से लेकर वर्ष 2023 के बीच में स्तन कैंसर के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी को अब इसलिए भी गंभीरता से लेने की जरूरत है कि आमतौर पर निम्न आय वर्ग की ही नहीं, सामान्य घरों की महिलाएं भी अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करती हैं। वे चिकित्सकों के पास जाने से हिचकिचाती हैं।

समुचित चिकित्सा सुविधा देर से मिलने के कारण कई महिलाएं कैंसर के अंतिम चरण में पहुंच चुकी होती हैं। ऐसी परिस्थिति में उनकी जान बचाने की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। इस लिहाज से देखें, तो स्तन कैंसर पर नियंत्रण के लिए कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है। खासतौर पर इस चुनौती से निपटने के लिए इससे संबंधित जरूरी सावधानी बरतने के साथ-साथ समय पर जांच और इलाज कराने के लिए महिलाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाना होगा।