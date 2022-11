बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस फीसद आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट (Photo- File)

