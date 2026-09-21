Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया के बीच जो घटनाक्रम सामने आए हैं, उससे यही लगता है कि एक ओर राज्य सरकार जरूरत से ज्यादा सक्रियता बरत रही है, वहीं चुनाव आयोग के रुख में भी विचित्र आग्रह दिख रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य में उपचुनावों के लिए जारी प्रक्रिया में नंदीग्राम सीट से तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी खेमे के उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने की खबरें आर्इं।

इसके बाद जब तृणमूल कांग्रेस ने उसी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की, तो उस प्रत्याशी को करीब उन्नीस वर्ष पुराने एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस में हुई बगावत के बाद चुनाव चिह्न और पार्टी के नाम को लेकर चुनाव आयोग का जो रुख सामने आया, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं।

आयोग ने गुरुवार को अपने एक अंतरिम आदेश में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। शायद यही वजह है कि उपचुनाव के पहले राज्य सरकार और चुनाव आयोग की इस अतिरिक्त सक्रियता को विपक्ष को चुनावी मैदान में कमजोर करने की प्रशासनिक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

सवाल है कि अगर किसी पार्टी के उम्मीदवार पर हत्या या हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप हैं, तो क्या वह पिछले उन्नीस वर्षों से पुलिस की नजर में बिल्कुल नहीं आया! आखिर किन वजहों से ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए ठीक चुनाव का वक्त चुना गया? मुख्यधारा की राजनीति में सक्रिय किसी व्यक्ति के इतने लंबे समय से ‘फरार’ होने की पुलिस की दलील को पचाना विपक्ष के लिए आसान नहीं है।

इसी तरह, चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस में बगावत के मामले के तात्कालिक हल के क्रम में जो व्यवस्था दी, उससे पार्टी के ममता बनर्जी खेमे को नुकसान पहुंचता दिख रहा है। दरअसल, नंदीग्राम सीट से नाम वापस लेने वाले उम्मीदवार ने इस पार्टी का मूल चुनाव चिह्न और पहचान न होने की व्यावहारिक मुश्किल को मुख्य कारण बताया था। हालांकि अपनी पार्टी के कई नेताओं से बात करने और पुलिस की ओर से सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने का फैसला किया।

इसमें कोई दोराय नहीं कि गंभीर अपराध के किसी आरोपी को चुनावी राजनीति से बाहर रखने के लिए हर स्तर पर पहल होनी चाहिए। मगर इस संबंध में जब सुविधा के मुताबिक किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई होती है, तब यह सवाल प्रासंगिक हो जाता है कि सरकार में बैठी पार्टी ने क्या संगीन अपराधों के आरोपी अपने नेताओं के संबंध में भी वही कसौटी लागू की है। यह बेवजह नहीं है कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के वक्त को लेकर सवाल उठाए और इसे राजनीति से प्रेरित तथा चुनावी लड़ाई को समाप्त करने की कोशिश बताया।

यह ध्यान रखने की जरूरत है कि लोकतंत्र तभी तक जीवंत रहता है, जब तक उसमें अलग-अलग विचारधाराओं या मतों के समूहों को एक स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता का मौका मिलता है। अगर किन्हीं हालात में सत्ता में बैठी कोई पार्टी तंत्र का इस्तेमाल करके अन्य पार्टियों को चुनावी भागीदारी से रोकने की कोशिश करती है, तो यह कवायद प्रकारांतर से लोकतांत्रिक प्रणाली को बाधित करना है।

ऐसी स्थिति में किसी पार्टी की एकतरफा जीत तो संभव है, लेकिन इससे आखिरकार लोकतंत्र कमजोर होगा और उसका खमियाजा आम नागरिकों को उठाना पड़ेगा।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत ने रविवार को मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती को एक पत्र लिखा है। राउत ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि दक्षिण जोन के डीसीपी ट्रैफिक हेमराज राजपूत ने कोलाबा में बालगोपाल मित्र सार्वजनिक उत्सव मंडल के पदाधिकारियों को धमकाया। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पढ़िए पूरी खबर…