पाबंदी और त्रासदी

बिहार में शराबबंदी को सरकार अपनी एक बड़ी उपलब्धि बताती है।

शराब पीने से मौत के बाद पसरा मातम। फोटो- इंडियन एक्‍सप्रेस।

पढें संपादकीय (Editorial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram