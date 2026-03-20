Flight Tickets Price: सुरक्षित और जल्दी गंतव्य तक पहुंचने के लिए अब लोग हवाई यात्रा को प्राथमिकता देते हैं। इससे भारत में घरेलू हवाई यात्रा तेजी से बढ़ी है। मगर विमानन कंपनियां अपनी आय बढ़ाने के लिए जिस तरह से अलग-अलग सुविधाओं के नाम पर शुल्क ले रही हैं, उससे यात्रियों की जेब पर नाहक ही बोझ बढ़ा है।

दो मत नहीं कि विमान ईंधन की कीमतों में अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव के कारण विमानन कंपनियों का खर्च बढ़ा है, लेकिन यात्रियों से कुछ सुविधाओं के एवज में मनमाने तरीके से और लगातार शुल्क लिए जाने को उचित नहीं कहा जा सकता। इसीलिए सरकार ने विमानन कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर घरेलू उड़ान में साठ फीसद सीटों पर यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए।

गौरतलब है कि इस संबंध में यात्रियों ने कई बार शिकायतें कीं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जाता रहा। कायदे से विमान किराए में किसी भी तरह की वृद्धि या कोई भी शुल्क लगाने पर स्थायी नियमन होना चाहिए। टिकटों की बिक्री के दौरान शुरू में कम किराया रख कर यात्रियों को आकर्षित करने और फिर टिकटों के दाम बढ़ाते जाने पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है।

कई बार ऐसा देखा गया है कि संकट के समय या त्योहारों के दौरान विमान किराए मनमाने तरीके से बढ़ा दिए जाते हैं। इस पर डीजीसीए के दखल न देने से विमानन कंपनियां प्राय: इसे अपना अधिकार मान लेती हैं। जबकि हवाई सेवाओं में किसी भी तरह का शुल्क यात्रियों को ध्यान में रख कर ही लिया जाना चाहिए।

विचित्र बात है कि एक ही पीएनआर पर परिवार के सदस्यों को एक साथ बैठाने के लिए भी अतिरिक्त शुल्क लिया जाता रहा। यात्रियों के लिए यह राहत की बात है कि सरकार ने अब इस पर भी रोक लगा दी है। सीट चुनने जैसी सुविधा के लिए अलग से शुल्क लिया जा रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

क्या नागर विमानन महानिदेशालय को इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। नए निर्देश से बहुत संभव है कि विमानन कंपनियों की कमाई पर असर पड़े, लेकिन यह यात्रियों के हित में उठाया गया जरूरी कदम है।

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असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई। (Image Source: GeminiAI)

असम की राजनीति में कई नाम आते हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं, जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ सत्ता पाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि जनता के लिए समर्पित रहती है। गोपीनाथ बोरदोलोई (Gopinath Bordoloi) उन्हीं नेताओं में से एक थे। उनका जीवन इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने असम को पूर्वी पाकिस्तान (जो बाद में बांग्लादेश बना) में शामिल होने से बचाया और उसे आजाद भारत का हिस्सा बनाकर हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। वह असम के पहले मुख्यमंत्री बनाए गये थे। पढ़िए पूरा लेख…