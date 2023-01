नए पत्तों से खिलता जीवन

अपने आपको सतत नवीकृत करना शायद प्रकृति का सबसे मनपसंद काम है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।(फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

