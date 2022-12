कुदरती सहजता में बसी खुशियां

मन की स्थिति का हमारे भौतिक शरीर और मानसिक सेहत पर ही नहीं, बल्कि हमारी संपूर्ण दिनचर्या पर भी काफी गहरा असर पड़ता है। कुंठित और दुखी मन वाले को हर परिवेश एकदम बीमार, सुस्त और उदासी भरा-सा ही लगता है। यों बदलता समय, बढ़ती उम्र, ढलती जवानी का असर कुछ लोगों पर इस कदर हावी भी हो जाता है कि वे अवसाद और कलेश के खोल में बंद हो जाते हैं। वे अपने मन की पड़ताल नहीं करते, लेकिन मन को जबरदस्ती काल्पनिक पीड़ा का अभ्यस्त जरूर बना देते हैं। हमारा भारतीय समाज मन को लेकर यों भी अलग ही दृष्टिकोण रखता है।

