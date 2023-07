चंडीगढ़ में Work From Home घोटाले का भंडाफोड़, 92.56 लाख रुपये की ठगी के 9 आरोपी गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला

यूटी पुलिस ने 21 फर्जी कंपनियों की पहचान करने का भी दावा किया है। उनके जरिए विभिन्न बैंक खातों में करोड़ों रुपये ट्रांसफर किए गए। कम से कम 24 सेल फोन, आठ बैंक अकाउंट किट, शेल कंपनियों के 16 टिकट और शेल कंपनियों के विभिन्न फ्लेक्स बोर्ड और बाउंस चेक बरामद किए गए हैं।

एसपी (Cyber Cell ) केतन बंसल और पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने साइबर अपराध का भंडाफोड़ करने के बाद मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। (Express photo by Kamleshwar Singh)

Work from home scams exposed: वर्क फ्रॉम होम के तीन अलग-अलग रैकेट में चंडीगढ़ पुलिस (Chandigarh) ने स्थानीय लोगों से कथित तौर पर 92.56 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। घोटालों में पीड़ितों को घर से काम करने के लिए आकर्षित करना और फिर उन्हें बड़ी रकम का निवेश करने का लालच देकर उनसे अवैध उगाही करना शामिल था। सात महीनों में चंडीगढ़ के कम से कम 181 लोगों से 3.97 करोड़ से अधिक की ठगी चंडीगढ़ पुलिस ने दावा किया है कि पिछले सात महीनों में वर्क फ्रॉम होम जॉब घोटाले में शहर के कम से कम 181 लोगों से 3.97 करोड़ रुपये (3,97,34,533) से अधिक की ठगी की गई है। पीड़ितों में से अधिकांश गृहिणियां, स्नातक और बेरोजगार लोग हैं। पुलिस ने कहा कि इस मामले में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से नौ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है।

