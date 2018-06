महाराष्ट्र के औरंगाबाद से मां द्वारा बेटे को मारने की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां औरंगाबाद की पैठान तहसील स्थित पैठानखेड़ा गांव में एक महिला ने अपने 10 महीने के बच्चे को पानी से भरे ड्रम में डुबाकर मार डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला बेटी चाहती थी, लेकिन बेटा हुआ, इसलिए उसने ऐसा किया। पुलिस ने फिलहाल महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक महिला ने अपने घर के बाहर रखे ड्रम में ही अपने बेटे को मारा है।

दरअसल, वेदिका एरांडे नाम की महिला ने रविवार को अपने 10 महीने के बेटे प्रेम परमेश्वर एरांडे के गायब होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। महिला का कहना था कि उसका बेटा घर से ही गायब हो गया है, उसने यह तक कहा था कि उसे शक है कि किसी ने उसके बेटे का अपहरण कर लिया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस प्रेम की खोज में जुट गई। पुलिस ने सबसे पहले महिला के घर को तलाश किया, जहां रविवार की शाम प्रेम का शव घर के बाहर रखे पानी के ड्रम में मिला।

Aurangabad: A woman has been arrested on charges of killing her 10-month-old son. The infant's body was found in a water-filled drum outside her house. Police says, 'She killed her son because she wanted a girl child. She has been charged under section IPC 302'. #Maharashtra pic.twitter.com/uBD4juHj3d

