हाल ही में यूपीएससी (UPSC) की परीक्षा पास कर Indian Police Service officer (IPS) बनने वाले कोकांती महेश्वरा रेड्डी पर एक महिला ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां सबसे पहले आपको बता दें कि कोकांती महेश्वरा रेड्डी ने कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और फिर IIT बॉम्बे से मास्टर्स डिग्री हासिल की। अब यूपीएससी की परीक्षा में महेश्वरा रेड्डी को 126वां रैंक हासिल हुआ है। महेश्वरा रेड्डी अभी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकाडेमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैसूर में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं।

महिला ने किया पत्नी होने का दावा: 28 साल की एक महिला भावना का दावा है कि वो कोकांती महेश्वरा रेड्डी की पत्नी है और अब उसके पति उसपर तलाक लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। महिला का कहना है कि वो कॉलेज के दिनों से ही कोकांती महेश्वरा रेड्डी के साथ रिलेशनशिप में थी। पिछले साल फरवरी में इन दोनों ने शादी भी रचाई थी।

IPS बनने के बाद बदला रवैया: महिला का कहना है कि महेश्वरा रेड्डी इसी साल आईपीएस बने और परीक्षा पास करने के बाद से ही दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। यहां आपको बता दें कि महिला ने जवाहरनगर पुलिस थाने में जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें कहा गया है कि यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद महेश्वरा रेड्डी ने अपने विचार बदल दिए। आईपीएस के लिए सलेक्शन होने के बाद वो उनपर तलाक के लिए दबाव बनाने लगे ताकि वो वो दूसरी महिला से शादी कर सकें।

IPS ने माता-पिता को नहीं बताई शादी की बात: महेश्वरा रेड्डी की पत्नी होने का दावा करने वाली महिला भावना का कहना है कि महेश्वरा ने यहां तक कि अपने माता-पिता को भी अपनी शादी के बारे में नहीं बताया है। महिला के मुताबिक जब कभी वो इस बारे में उनसे बातचीत करती थीं वो उसे टाल देते थे। आईपीएस बनने के बाद महेश्वरा रेड्डी ने महिला से कहा कि ‘उनके माता-पिता उनका रिश्ता कहीं और तय कर रहे हैं…पति की यह बात सुनकर महिला दंग रह गई और उसने अगस्त महीने में ही अपने पति के खिलाफ पहली शिकायत दर्ज कराई।’

Twitter पर बयां किया दर्द: भावना का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के अगले कुछ हफ्तों तक पुलिस ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद ही उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी। सोशल मीडिया पर भावना के ट्वीट को कई लोगों ने पढ़ा।

IPS पर केस दर्ज: बहरहाल अब इस मामले में हैदराबाद की रचाकोंडा पुलिस ने बीते सोमवार को ट्रेनी आईपीएस के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस कमिशनर महेश मुरलीधर भागवत ने कहा …कानून के मुताबिक ही इस मामले में कार्रवाई होगी।

I kept my career aside and chose risky job to support him,

I faced a lot of challenges and did everything to support him,

He got selected as an IPS officer,

Then he said he got a marriage proposal,

He said, they offered him huge dowry,

