आंखें, जीभ और प्राइवेट पार्ट्स क्षत-विक्षत, खगड़िया में महिला का बेरहमी से कत्ल, जमीन विवाद में हुई थी पति और देवर की हत्या

खगड़िया जिला प्रशासन और पुलिस के समझाने के बाद के बाद शांत हुए स्थानीय लोगों ने एनएच-31 से जाम हटाया और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा जा सका।

सांकेतिक फोटो (jansatta)

बिहार के खगड़िया जिले में जमीन विवाद को लेकर कथित तौर पर 45 साल की एक महिला का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने महिला का क्षत-विक्षत शव खेत से बरामद किया है। कातिलों की दरिंदगी का आलम यह है कि महिला के शव की आंखें निकली हुई थी, जीभ काट दी गई थी और उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी क्षत-विक्षत कर दिया गया था। जान गंवाने वाली महिला के पति और देवर की साल 2014 में हत्या कर दी गई थी। खेत में लाश महिला की लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी खगड़िया पुलिस के मुताबिक पसराहा थाना क्षेत्र के महद्दीपुर बहियार में एक खेत में बुरी हालत में मिली महिला की लाश को देखने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक खेत में काम करने गई महिला सुलेखा देवी की हत्या जमीन विवाद को लेकर की गई है। जमीन विवाद में ही उसके पति बबलू सिंह और देवर कारे सिंह की भी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्ट के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। नाराज स्थानीय लोगों ने शव रखकर किया एनएच-31 को जाम दूसरी ओर दिनदहाड़े महिला की बेरहमी से कत्ल के मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त नाराजगी फैल गई है। उन्होंने शव के साथ एनएच-31 को कई घंटों तक जाम रखा। पुलिस के सीनियर अधिकारियों के काफी समझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका और हाइवे पर से जाम हटवाया जा सका। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने पुलिस से प्रशासन से महिला के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने और सख्त सजा देने की मांग की है। ग्रामीणों ने क्या बताया? दो बाइक पर सवार होकर आए थे चार हमलावर ग्रामीणों के मुताबिक शनिवार शाम को दो बाइक पर सवार हो कर आए चार हमलावरों ने पहले तो खेत में धान के बिचड़े की बुवाई कर रही महिला की बेरहमी से पिटाई की। फिर उसपर अंधाधुंध चाकू चलाया। आंखें निकालने, जीभ काटने और अंदरुनी अंगों को क्षत-विक्षत किए जाने से मौके पर ही महिला की मौत हो गई। महिला के परिवार ने अपने पांच पड़ोसियों पर बेरहमी से हत्या का आरोप लगाया है। उनकी पहचान महेंद्र सिंह, रूलो सिंह, राजदेव सिंह, फुलुंगी सिंह और श्याम कुमार सिंह के रूप में की गई है। Also Read Sarai Rohilla Murder: ‘बेटी को मारने आया, गलती से मां पर फायर’- वीडियो क्लिप में सराय रोहिल्ला हत्याकांड के आरोपी का कबूलनामा पांच आरोपियों के खिलाफ FIR, हिरासत में लिया गया एक आरोपी का बेटा मामले की सूचना मिलने के बाद मेहंदीपुर गांव पहुंचे उपमंडलीय पुलिस अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि पुलिस ने सभी पांच आरोपियों के खिलाफ 302 (हत्या ) समेत भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि महिला की हत्या के एक आरोपी महेंद्र सिंह के बेटे राहुल कुमार सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं, फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। Sakshi Sahil Case: Postmortem Report में खुलासा, लड़की के दोस्त ने बताया साहिल का सच | Shahbad Diary | Video पांच बीघे जमीन के एक हिस्से को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद पसराहा थाना के प्रभारी अमलेश कुमार ने इस मामले में कहा कि हत्या की प्रकृति (Nature of Murder) से पता चलता है कि हत्यारों के मन में महिला के लिए बेहद नफरत भरी थी। जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार का पांच बीघे जमीन के एक हिस्से को लेकर लंबे समय से अपने पांच पड़ोसियों के साथ कानूनी विवाद में उलझा हुआ है। नौ साल पहले इसी जमीन विवाद में हुए डबल मर्डर का केस कोर्ट में पेंडिंग है और उस हत्या के आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

