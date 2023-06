UP Crime: मेरठ में BJP की महिला नेता का ‘अश्लील’ वीडियो वायरल, FIR में पार्टी का पार्षद और कार्यकर्ता नामजद, जांच शुरू

यूपी के मेरठ में ही एक अलग मामले में एक वरिष्ठ वकील और एक नाबालिग लड़की की कथित तौर पर एक ‘अश्लील’ क्लिप भी वायरल हुई। इसके बाद बार एसोसिएशन को वकील के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोमवार को दो अश्लील वीडियो वायरल हुए। इनमें से एक में कथित रूप से एक महिला भाजपा नेता शामिल हैं और दूसरे में एक सीनियर वकील को एक नाबालिग लड़की के साथ दिखाया गया है। पुलिस के मुताबिक पहले मामले में भाजपा की महिला नेता ने पार्टी के ही एक पार्षद और एक जूनियर कार्यकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई है। पश्चिमी यूपी में हुई पार्टी की बदनामी, बीजेपी नेता ने कहा- शर्मनाक कृत्य मामले की जांच से जुड़े पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बीजेपी के जूनियर कार्यकर्ता ने कथित तौर पर महिला नेता का एक अश्लील वीडियो बनाया और इसे पार्षद को सौंप दिया। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने फेसबुक पर एक फर्जी आईडी बनाई और क्लिप पोस्ट की। बीजेपी की मेरठ इकाई के प्रमुख मुकेश सिंघल ने कहा, “यह बहुत ही शर्मनाक कृत्य है और इससे पश्चिमी यूपी में पार्टी की बदनामी हुई है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी ताकि अन्य लोग इस तरह के निंदनीय कृत्यों से पार्टी की छवि खराब करने की हिम्मत न कर सकें।” मेरठ (ग्रामीण) के SP केशव बहादुर बोले- जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी मेरठ (ग्रामीण) के एसपी केशव बहादुर ने कहा, “हमने आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। एफआईआर में नामजद बीजेपी पार्षद पहले भी कई मुद्दों पर विवाद खड़ा कर चुका है। यह एक गंभीर मामला है और हम उसे जल्द ही गिरफ्तार करने की उम्मीद करते हैं।” मामले को लेकर मेरठ में बीजेपी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों में तरह-तरह की चर्चा की जा रही है। Also Read Mumbai Crime News: पिता से दरिंदगी, बेडरूम में किया कैद, मुंबई पुलिस ने दर्ज किया बेटी के खिलाफ केस वकील का जूनियर नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल दूसरे मामले में, मेरठ में एक सीनियर वकील को उनके कार्यालय में काम करने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ कथित रूप से आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया है। उसके पिता ने बार एसोसिएशन को एक शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि वकील ने उनकी बेटी द्वारा “आगे उसके द्वारा शारीरिक शोषण से इनकार करने” के बाद वीडियो वायरल किया। एसोसिएशन ने बाद में सोमवार को एक आपातकालीन बैठक बुलाई और सर्वसम्मति से वकील की बार सदस्यता रद्द करने का फैसला किया, जिसके बाद उन्हें एसोसिएशन में अपने उच्च पद से हटा दिया गया। Meat Mafia Haji Yaqoob Qureshi पर गिरी गाज, Meerut प्रशासन ने कुर्क की करोड़ों की संपत्ति | Video मेरठ में वकीलों समुदाय शर्मसार, बार एसोसिएशन ने उठाए सख्त कदम सूत्रों ने कहा कि बार एसोसिएशन यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि लॉ प्रैक्टिस करने के लिए वकील का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। इस संबंध में अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुंवर पाल शर्मा ने कहा, “हम यह जानकर हैरान हैं कि इतने वरिष्ठ वकील को शर्मनाक गतिविधियों में शामिल पाया गया है, वह भी उनके कार्यालय में काम करने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ। उसके कृत्य ने मेरठ में वकीलों समुदाय को शर्मसार कर दिया है। हमें उम्मीद है कि पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।”

