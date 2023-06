गाजियाबाद में महिला की पीट-पीटकर हत्या, काटे शरीर के अंग, चीख बाहर ना जाए इसलिए डीजे का साउंड कर दिया फुल

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 22 साल की महिला को उसके रिश्तेदारों ने पीट-पीटकर मार डाला। आरोपियों ने डीजे की आवाज तेज कर दी ताकि पड़ोसियों को पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनाई ना दे।

प्रतीकात्मक तस्वीर (jansatta)

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां क्रॉसिंग थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ विहार इलाके में चोरी के शक में रिश्तेदारों ने 22 साल की महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी। रिपोर्ट के अनुसार, महिला के रोने की आवाज बहार ना जाए इसलिए आरोपियों ने डीजे का साउंड बढ़ा दिया। महिला अपने रिश्तेदारों के यहां जन्मदिन की पार्टी में गई थी। फिलहाल पुलिस मामले का जांच कर रही है। दरअसल, 22 साल की महिला को उसके रिश्तेदारों ने इस शक में पीट-पीट कर मार डाला कि उसने 4 लाख रुपये के आभूषण और कुछ नकदी चुरा ली है। पुलिस के मुताबिक, रिश्तेदारों ने उसकी चीख को दबाने के लिए तेज आवाज में डीजे भी बजाया। मृतका की पहचान समीना के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, वह मंगलवार को अपने रिश्तेदार रमेश (40) और उसकी पत्नी हिना के घर बेटे की बर्थडे पार्टी में शामिल होने गई थी। सेलिब्रेशन के दौरान कपल ने आरोप लगाया कि उनके घर से चार लाख रुपए के जेवरात चोरी हो गए। रमेश ने शुरू में अपनी पत्नी हिना पर शक किया और उसे प्रताड़ित किया। बाद में उसने सबीना पर शक जताया। Also Read हैदराबाद में दो किन्नरों की बेरहमी से हत्या, हमलावरों ने चाकू से गोदा फिर पत्थर से कुचल दिया सिर पिटाई के बाद काट दिए शरीर के अंग रमेश, हिना और उनके रिश्तेदारों ने कथित तौर पर सबीना पर प्लास्टिक के पाइप और बेंत से हमला किया। इतना ही नहीं उसके शरीर के अंगों को भी काट दिया ताकि वह आभूषणों के बारे में ‘कबूलनामा’ कर सके। उन्होंने सबीना के चचेरे भाई पर भी हमला किया जो उनके साथ था। सबीना का चचेरा भाई ही उसे कार ड्राइव कर रिश्तेदारों के घर ले गया था। आरोप है कि आरोपियों ने सबीना के रोने की आवाज को छिपाने के लिए तेज म्यूजिक भी बजाया। पिटाई के बाद जब समीना की मौत हो गई तो आरोपी भाग गए लेकिन म्यूजिक चालू छोड़ गए। बाद में पड़ोसियों ने स्थानीय पुलिस को सतर्क किया क्योंकि म्यूजिक लगातार बज रहा था। सूचना पाकर गाजियाबाद पुलिस ने सबीना का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सबीना के घायल चचेरे भाई (ड्राइवर) को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना के बारे में मीडिया से बात करते हुए सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रवि कुमार ने कहा कि मृतका की बहन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आठ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

