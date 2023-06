Mumbai Crime News: पिता से दरिंदगी, बेडरूम में किया कैद, मुंबई पुलिस ने दर्ज किया बेटी के खिलाफ केस

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 81 वर्षीय बुजुर्ग प्रिंटिंग कारोबार में रह चुके थे। उनका एक 50 साल का बेटा और एक अविवाहित बेटी है।

(प्रतीकात्मक फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

Mumbai Crime News: मुंबई में एक 47 साल की महिला पर अपने 81 साल पिता को कथित तौर पर खाना नहीं देकर प्रताड़ित करने, उन पर हमला करने और एक महीने के लिए उन्हें बेडरूम के अंदर बंद करने का मामला दर्ज किया गया है। बुजुर्ग पिता किसी तरह अपने घर से भागने में सफल रहे और हाल ही में अपने परिवार के बाकी लोगों से संपर्क किया। इसके बाद सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पिछले दस सालों से पैसे के लिए परेशान कर रही थी बेटी 47 साल की महिला सांताक्रुज में अक्सर अपने पिता से मिलने जाती थी और पिछले दस सालों से उन्हें पैसे के लिए परेशान कर रही थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया, “मेरी बेटी नहीं कमा रही है। मैंने उसे कई मौकों पर काम करने की सलाह दी है, लेकिन उसने हमेशा इसे नज़रअंदाज़ किया और अक्सर मुझसे पैसे मांगती रही।” लगातार झगड़ों के कारण नौकरों ने भी काम छोड़ दिया उन्होंने कहा, “जब भी मैंने उसे नकद देने से इनकार किया, तो वह मुझ पर बेरहमी से हमला करती थी जिसके कारण मैं उसे पैसे दे देता था। घर में उसके लगातार झगड़ों के कारण हमारे नौकरों ने भी काम छोड़ दिया है। बीच-बीच में उसकी परेशानी दूर करने के लिए मैं बस घर से निकल जाता और बांद्रा में बैंडस्टैंड चला जाता और अपनी कार में सो जाता था।’ पुलिस ने कहा कि बेटी फ्लैट बेचने की जिद कर रही थी, लेकिन चूंकि यह 81 साल के बुजुर्ग का एकमात्र घर है, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। एक महीने से अपने ही बेडरूम में कैद थे बुजुर्ग शिकायत में बुजुर्ग ने आरोप लगाया है, “इस साल मार्च में मुंबई आने के बाद, उसने मेरे कार्ड और मेरे पास घर पर मौजूद सभी नकदी ले ली और मुझे फ्लैट बेचने के लिए मजबूर कर रही थी।” अपने बयान में बुजुर्ग ने आगे कहा कि वह एक महीने के लिए अपने बेडरूम में ही कैद कर दिए थे। उनकी बेटी अक्सर खाना नहीं देती थी। इसके अलावा उनको पीटती भी थी। क्योंकि नौकरों ने भी नौकरी छोड़ दी थी।” Also Read जेलब्रेक, चोरी की बाइक, जालसाजी वाला सिम: ATS ने 9 साल पुराने पुणे के दगडूशेठ मंदिर बम धमाका केस को कैसे सुलझाया महिला ने छीना बुजुर्ग पिता का फोन, किसी तरह घर से निकले सांताक्रूज पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, “उस महिला ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने बुजुर्ग पिता का फोन भी छीन लिया कि वह बाहर किसी से संपर्क करने और शिकायत करने में असमर्थ हैं।” पुलिस अधिकारी ने कहा कि हालांकि, पीड़ित बुजुर्ग किसी तरह मई के अंतिम सप्ताह में घर से बाहर निकलने में कामयाब रहे और उन्होंने अपने भाई से संपर्क किया। इसके बाद उन्होंने सांताक्रूज पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया और एक शिकायती आवेदन दिया। अपने घर के पास होटल में ठहरने पर मजबूर हुए बुजुर्ग पिता इसके बाद माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23 और 24 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस सूत्रों ने कहा कि इस मामले में आरोपी महिला को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। शिकायत करने वाले के बयान में कहा गया है कि वह इस समय अपने घर के पास एक होटल में ठहरे हुए हैं।

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram