दुष्कर्म के मामले में उन्नाव के बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की। यह देखकर मौके पर हड़कंप मच गया। महिला ने कहा- मेरे साथ बलात्कार हुआ। एक साल से न्याय के लिए गुहार लगा रही हूं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। महिला ने कहा कि एफआईआर दर्ज कराने पर भी धमकी दी गई थी। आरोपी इतने प्रभावशाली हैं कि मुख्यमंत्री से गुहार लगाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस महिला को सीएम आवास के सामने से गौतमपल्ली थाने लेकर आई। जहां पूछताछ चल रही है।

They alleged that Kuldeep Singh Sengar raped her, no action was taken & they were beaten up by the other party. On further probe it was found that both parties are in a dispute since 10-12 years: Rajiv Krishan, ADG Lucknow on woman attempting suicide outside CM residence pic.twitter.com/EiwmDaPhZS

इस मामले में एडीजी लखनऊ राजीव कृष्ण ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश करने वाली महिला ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म व मारपीट का आरोप लगाया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पिछले दस से 12 वर्षों से दोनों पक्षों के बीच झगड़ा चला आ रहा है। महिला की तहरीर के मुताबिक पिछले साल जून में दुष्कर्म हुआ था। दोनों मामलों की जांच लखनऊ ट्रांसफर कर दी गई। बांगरमऊ और उन्नाव पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। महिला ने कहा कि उन्नाव पुलिस विधायक के दबाव में कार्य कर रही। न्याय न मिलने पर उसे लखनऊ आकर मुख्यमंत्री आवास के सामने खुदकुशी की कोशिश करनी पड़ी।

#UPDATE – I was raped. I have been going from pillar to post for one year but no one listened to me. I want all of them arrested otherwise I will kill myself. I had even gone to the CM with no result. When we lodged FIR, we were threatened: Woman allegedly raped by BJP MLA | ANI pic.twitter.com/L3AryzX0kD

