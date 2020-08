दलित युवक पर चोरी का आऱोप लगा पीटा औऱ सिर मुंडवाया, ‘Bigg Boss’ फेम एक्टर की पत्नी गिरफ्तार; देखें वीडियो

20 साल के दलित युवक ने ‘Bigg Boss’ फेम एक्टर की पत्नी पर उसके साथ मारपीट करने और उसके बाल मुंडवाने का आऱोप लगाया है। युवक का नाम पारे श्रीकांत है। युवक का कहना है कि टीवी रियलिटी शो ‘Bigg Boss’ में प्रतिभागी रह चुके नूतन नायडू की पत्नी ने उसपर मोबाइल चोरी का इल्जाम लगाकर उसके साथ ऐसी शर्मनाक हरकत की। इस पूर घटना का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है। CCTV फुटेज में नजर आ रहा है कि नूतन नायडू की पत्नी और कुछ अन्य लोग खड़े होकर इस दलित युवक का सिर मुंडवा रहे हैं। वीडियो में श्रीकांत जमीन पर बैठे हैं और एक शख्स ने उनका सिर मुंड रहा है।

इस घटना के बाद पीड़ित युवक की तरफ से थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने नूतन नायडू की पत्नी प्रिया माधुर और घटना में शामिल बताए जा रहे 6 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 , 342, 324, 323, 506 के अलावा अन्य धाराओं को एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

यहां आपको बता दें कि नूतन नायडू ‘Bigg Boss’ के तेलुगु संस्करण में प्रतिभागी थे। दलित युवक को प्रताड़ित किये जाने की यह घटना शुक्रवार को विशाखापट्टनम के Pendurthi में हुई है। पीड़ित श्रीकांत का कहना है कि वो पिछले करीब 4 महीने से नूतन नायडू के घर काम करता आ रहा है। हालांकि एक महीने पहले उसने अपनी नौकरी यहां छोड़ दी थी। शुक्रवार को नूतन के परिवार के सदस्यों ने उसे घर पर बुलाया था।

पीड़ित के मुताबिक उनलोगों ने उसपर मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाया। इसपर उसने उनलोगों से थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा। उस वक्त परिवार वालों ने श्रीकांत को छोड़ दिया। दोपहर के वक्त श्रीकांत को दोबारा घर पर बुलाया गया। इसके बाद नूतन नायडू ने उसपर दोबारा आरोप लगाया कि उसने उनका फोन चुराया है।

पीड़ित के मुताबिक उनलोगों ने उसे धमकी दी और कहा कि अपना जुर्म कबूल कर ले। श्रीकांत के मुताबिक ‘इस बात से इनकार करने के बाद उनलोगों ने मुझे पीटा और आरोप लगाया कि मैंने उनकी बेटी का व्हाट्सऐप हैक कर लिया है। मेरी पिटाई के बाद वहां एक नाई को बुलाकर मेरा सिर मुंड दिया गया।’

Police released CCTV footage of shocking incident. 20 year old was tonsured in #Vizag #AndhraPradesh yesterday. Incident happened at Telugu Big Boss fame n producer Nutan Naidu residence. Seven booked under SC/ST Act for torturing, assaulting n tonsuring the head of Dalit. pic.twitter.com/vzaEXThdCV

— Nellutla Kavitha (@iamKavithaRao) August 29, 2020