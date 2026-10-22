टाइगर श्रॉफ गोलीबारी कांड में यूपी की दो लड़कियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों लड़कियां सीतापुर और आजमगढ़ जिलों की रहने वाली है। दोनों सामान्य परिवार से हैं और इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग में दोनों को आरोपी बनाया गया है।

जांचकर्ताओं को संदेह है कि दोनों ने हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार पहुंचाने में मदद की थी। सीतापुर की राधा और आजमगढ़ की बबीता इस मामले में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों में शामिल हैं। मुंबई पुलिस का आरोप है कि यह हमला लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य अनिल पंडित के इशारे पर किया गया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार, दो संदिग्ध हथियार हासिल करने के लिए अमृतसर गए थे, जबकि दोनों महिलाओं ने कथित तौर पर ट्रेन से हथियार मुंबई पहुंचाए और उन्हें हमलावरों को सौंप दिया।

कौन है राधा, परिवार ने कहा फंसाया जा रहा है

राधा और बबीता के साथ कुणाल और सुमित नाम के दो पुरुषों को भी गिरफ्तार किया गया है। पांचवां आरोपी कथित तौर पर हमलावरों को रसद संबंधी सहायता मुहैया कराने के लिए मुंबई में रुका हुआ था। सीतापुर में राधा के परिवार ने उसे निर्दोष बताते हुए आरोप लगाया कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। उसकी मां मैना देवी ने बताया कि राधा करीब एक साल पहले काम की तलाश में हरियाणा गई थी, जहां वह एक कारखाने में 15,000 रुपये मासिक वेतन पर काम कर रही थी।

राधा की शादी 2015 में स्थानीय निवासी सुनील से हुई थी और उनका एक बेटा भी है। सुनील ने बताया कि राधा करीब 2018 में अपना ससुराल छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। उसने कहा कि कई वर्षों से उसका राधा से कोई संपर्क नहीं था।

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बबीता कौन है- परिवार ने बताया निर्दोष

आजमगढ़ में बबीता के परिवार ने भी उसे निर्दोष बताया है। बबीता के पिता राम जतन राम ने कहा कि बबीता हरियाणा के सोनीपत में एक पैकेजिंग इकाई में काम करती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार की जान-पहचान की एक लड़की उसे घूमने-फिरने के बहाने मुंबई ले गई थी। राम जतन राम ने कहा कि परिवार पुलिस के पास गया है और उसे न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। बबीता की बहन नीलम ने बताया कि बबीता अपनी सहेली राधा के साथ धार्मिक स्थलों पर जाने और मन्नत पूरी करने के लिए मुंबई गई थी। उन्होंने कहा कि लौटते समय दोनों को एक रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। परिवार को बताया गया कि बबीता के बैग से कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं।

परिवार के मुताबिक, बबीता ने फोन पर अपने बड़े भाई दिलीप कुमार को बताया था कि वह घूमने-फिरने के लिए एक अन्य महिला के साथ मुंबई गई थी और दिल्ली लौटने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां दिल्ली तथा मुंबई पुलिस के साथ मिलकर बबीता और मामले में उसकी कथित भूमिका के बारे में जानकारी जुटा रही हैं। उन्होंने कहा कि बबीता की पृष्ठभूमि, उसके पूर्व कार्यस्थल और संपर्कों की जांच की जा रही है। टाइगर श्रॉफ की कार पर रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में गोलीबारी हुई थी।

पुलिस के अनुसार, दो हमलावरों ने कथित तौर पर अभिनेता की कार पर गोलियां चलाई थीं। इस घटना में अभिनेता बाल-बाल बच गए, लेकिन उनका चालक और मौके पर मौजूद एक राहगीर घायल हो गए। मुंबई पुलिस ने तीन कथित हमलावरों को गिरफ्तार किया है। उन्हें राजस्थान के कोटा से पकड़ा गया था और 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, मामले की जांच मुंबई अपराध शाखा का वसूली-रोधी प्रकोष्ठ कर रहा है। ‘सम्मान एकतरफा हक नहीं है’, सोना महापात्रा ने दलेर मेहंदी की परफॉरमेंस को लेकर दिया रिक्शन