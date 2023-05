भारतीय मूल के लड़के ने White House के बैरियर में ट्रक से मारी टक्कर, कहा- ‘ जो बाइडेन को मारना चाहता हूं’, 6 महीने से हमले की कर रहा था तैयारी

कंडुला ने कहा कि वह सत्ता हासिल करना चाहता था। इसके लिए जो भी उसके रास्ते में आता वह उसे हटा देता।

अमेरिका में भारतीय मूल के 19 साल के लड़के को गिरफ्तार किया गया है। (express)

अमेरिका में भारतीय मूल के 19 साल के लड़के को गिरफ्तार किया गया है। लड़के पर White House के सिक्योरिटी बैरियर पर ट्रक चढ़ाने का आरोप है। लड़के का नाम साईं वर्शिथ कंडुला है। वह स्टरफील्ड, मिसौरी के सेंट लुइस का रहने वाला है। यह घटना सोमवार शाम (अमेरिकी समयानुसार) की है। कंडुला का कहना है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मारना चाहता था। इस घटना के बारे में सुनकर हर कोई हैरान है। 6 महीने पहले से कर रहा था हमले की प्लानिंग इसके लिए उनसे 6 महीने पहले से योजना बनाई थी। योजना के अनुसार, वह मिसौरी से फ्लाइट से आया था फिर उसने किराये पर ट्रक लिया औऱ सीधे व्हाइट हाउस पहुंच गया। वहां पर उसने ट्रक से सुरक्षा बैरियर को टक्कर मार दी। इसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। वहीं उसके ट्रक से कोई हथियार भी बरामद नहीं हुआ है। हालांकि ट्रक में से नाजियों का झंडा जरूर मिला है। झंडे के बारे में लड़के का कहना है कि उसने इसे ऑनलाइन मंगाया था। एजेंसियां कंडुला से कर रही हैं पूछताछ फिलहाल एजेंसियां कंडुला को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही हैं। उसने अपने बयान में जो बाइडेन को नुकसान पहुंचाने का जिक्र किया है। उसने कहा है कि वह सत्ता हासिल करना चाहता था। इसके लिए जो भी उसके रास्ते में आता वह उसे हटा देता। उसके बयान से साफ होता है कि उसने जानबूझ कर ट्रक को White House के बैरियर में भिड़ाया और नाजी झंडे को लहराने लगा। Also Read भगवा कपड़े पहन मस्जिद पहुंचा मुस्लिम शख्स, भड़के इमाम ने खदेड़ा, बोले- दोबारा ऐसे यहां आ मत जाना कंडुला ने कहा-सत्ता पर कब्जा करना चाहता हूं इसके बाद अधिकारी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अपने बयान में कुंदुला ने एजेंसी एजेंट को बताया कि महीने की प्लानिंग करने के बाद उसने सेंट लुइस से फ्लाइट ली थी। वह व्हाइट हाउस में जाकर सत्ता पर कब्जा करना चाहता था। वह राष्ट्र का प्रभारी बनना चाहता था। उसने कहा कि वह राष्ट्रपति को मारना चाहता है। अब एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या वह हमले की अकेले प्लानिंग कर रहा था या फिर वह किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है?

