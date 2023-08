West Bengal: जादवपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में स्टूडेंट की संदिग्ध हालात में मौत, अब तक तीन आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि वे स्वप्नदीप कुंडू के साथ की गई कथित रैगिंग में शामिल थे।

पुलिस। (Express)

West Bengal Crime News: पश्चिम बंगाल में मशहूर जादवपुर यूनिवर्सिटी के 18 साल के एक स्टूडेंट की मौत के मामले में विश्वविद्यालय के दो स्टूडेंट और एक पूर्व छात्र को रविवार को गिरफ्तार किया गया। कोलकाता पुलिस ने यह जानकारी देते हुए कहा कि स्नातक के छात्र स्वप्नदीप कुंडू की बुधवार रात करीब पौने 12 बजे विश्वविद्यालय के हॉस्टल की बालकनी से कथित रूप से गिरने से मौत हो गई थी। अब तक तीन लोग गिरफ्तार, पढ़ाई पूरी होने के बाद भी छात्रावास में रह रहा था एक आरोपी पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि वे कुंडू के साथ की गई कथित रैगिंग में शामिल थे। पुलिस ने विश्वविद्यालय के एक पूर्व छात्र को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था जो पढ़ाई पूरी होने के बाद भी छात्रावास में रह रहा था। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘अर्थशास्त्र सेकेंड ईयर के एक छात्र और समाज शास्त्र के छात्र को रविवार सुबह गिरफ्तार किया गया है।’’ रात करीब पौने 12 बजे बालकनी से गिरने से छात्र की मौत अधिकारी ने बताया कि अर्थशास्त्र का छात्र बांकुड़ा जिले का है, जबकि दूसरा हुगली के आरामबाग का रहने वाला है। नादिया जिले के बगुला का रहने वाला 18 साल का स्वप्नदीप कुंडू बुधवार रात करीब पौने 12 बजे मुख्य छात्रावास की बालकनी से कथित रूप से गिर पड़ा था और बृहस्पतिवार तड़के तकरीबन साढ़े चार बजे उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। Also Read UP Crime: ‘हॉस्टल में क्लिक किए गए प्राइवेट फोटो-शूट किए वीडियो’, गाजीपुर मेडिकल कॉलेज की 20 छात्राओं का बड़ा आरोप गिरफ्तार पूर्व छात्र से रातभर पूछताछ, सामने आए दो और नाम अधिकारी ने कहा, ‘‘गिरफ्तार किए गए पूर्व छात्र से रातभर पूछताछ की गई थी जिसमें दो विद्यार्थियों के नाम सामने आए। ये दोनों उसी छात्रावास में रहते हैं और उस वक्त वहां थे जब किशोर (कुंडू) छात्रावास की दूसरी मंजिल से कथित रूप से गिर गया था। हम छात्रों से उन लोगों के बारे में पूछताछ करेंगे जो मामले में किसी तरह से शामिल हैं।’’ उन्होंने कहा कि दोनों छात्रों को दिन में अदालत में पेश किया जाएगा। BBC Documentary: PM Modi पर बनी डॉक्यूमेंट्री बैन पर सियासत तेज, कांग्रेस ने कसा तंज | Video मृतक छात्र के पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में मृतक छात्र के पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनके बेटे की मौत के लिए छात्रावास में रहने वाले कुछ विद्यार्थी जिम्मेदार हैं। पुलिस मामले की गहराई से तहकीकात कर रही है।

पढ़ें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram